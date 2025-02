Trump kehtestas 25-protsendised tollid terase- ja alumiiniumiimpordile

Terase- ja alumiiniumitollid on Trumpi teise ametiaja esimestel nädalatel tehtud uute tollimaksudega ähvardamise ja kehtestamise järjekordne osa, kommenteeris sammust teatanud USA majandusväljaanne The Wall Street Journal (WSJ). Trump on seni kehtestanud kõikidele Hiina kaupadele lisaks varasemalt kehtinud tollimaksudele täiendava 10-protsendise tariifi ja ähvardanud Kanadat, Mehhikot ja Colombiat 25-protsendise tollimaksuga, kuid sõlminud nende valitsustega hiljem kokkuleppe.

WSJ on varem kirjutanud, et tõenäoliselt ei saa välisriikide valitsused terasetolle lihtsalt läbirääkimistega kõrvaldada. Erinevalt varasematest ähvardustest Mehhikole, Kanadale ja Colombiale, mille eesmärk oli lahendada mittekaubanduspoliitilisi vaidlusi, on Trump ja tema majandusmeeskond öelnud, et ülemaailmne terasekaubandus on USA jaoks ebaõiglane subsiidiumide tõttu, mida teised valitsused, eriti Hiina, annavad oma teraseettevõtetele.

Subsiidiumid ja kaubandustõkked võimaldavad paljudel välisriikidel müüa terast Ameerika klientidele odavamalt kui USA-s toodetud metallid ning tollimaksude eesmärk on muuta need välismaised metallid kallimaks, et Ameerika tooted oleks nendega konkurentsivõimelised.

Trump on ka öelnud, et kehtestab sel nädalal nn vastastikused tollimaksud peaaegu kõikidele kaubanduspartneritele, eesmärgiga viia need vastavusse välisriikide kehtestatud tollidega. Administratsiooni ametnikud ei öelnud, kas need tariifid oleksid kõrgemad kui esmaspäeval välja kuulutatud terase- ja alumiiniumitollid.

"Kui nad esitavad meile süüdistuse, siis meie süüdistame neid," ütles Trump esmaspäeval ovaalkabinetis oma otsusele alla kirjutades. "Kui nad on 25 [protsendi] juures, oleme ka meie 25 [protsendi juures]. Kui nemad on 10, siis meie oleme 10," rääkis ta.

Praegune tollimaksude kehtestamine peaks rõõmustama Ameerika terasetootjaid, nagu U.S. Steel, Cleveland Cliffs ja Nucor, mille aktsiahinnad tõusid pärast seda, kui Trump eelmisel nädalal teatas, et terase- ja alumiiniumitariifid on tulemas. Kuid terase ja alumiiniumi tollimaksudele on vastu paljud kodumaised tootjad, kes kasutavad metalle oma tehastes ja väidavad, et tollimaksud suurendavad sisendkulusid, mis lõppkokkuvõttes toob kaasa nende kaupade kõrgemad hinnad.

USA suurettevõtete katusorganisatsioon National Foreign Trade Council ütles, et Trumpi samm kahjustaks konkurentsivõimet ja suurendaks Ameerika tootjate kulusid.

"Uute tollide lisamine põhitööstustele ja leevendavate võimaluste kaotamine … on eriti häiriv ajal, mil administratsioon soovib Ameerika tootmist hoogustada," ütles grupi ülemaailmse kaubanduspoliitika asepresident Tiffany Smith.

Trump pani oma esimesel ametiajal paika protsessi, mille kohaselt ettevõtted saavad taotleda tollimaksudest väljajätmist, sealhulgas tootmises kasutatavate vahekaupade puhul. Seekord Trump välistas erandid.

"See on 25 protsenti, ilma erandite," ütles ta ajakirjanikele. "Ja see puudutab kõiki riike, olenemata sellest, kust see [kaup] pärit on."

Trumpi samm mõjutab paljude USA lähimate liitlaste teraseeksporti. 2024. aastal oli Kanada juhtiv terase tarnija USA-sse, järgnesid Brasiilia, Mehhiko, Lõuna-Korea ja Vietnam. Need ja teised riigid võivad nüüd Trumpi tegevusele vastata oma tollimaksude kehtestamisega.

"Peame üksikasjade uurimisel nõu oma rahvusvaheliste partneritega. Meie vastus on selge ja kalibreeritud," kommenteeris Kanada tööstusminister François-Philippe Champagne sotsiaalmeedias.

Tollimaksude toetajad väidavad, et laiaulatuslik meede on vajalik, et võidelda nn terase ja alumiiniumi ümberlaadimise vastu – osa riike impordivad toormetalle sellistest riikidest nagu Hiina, seejärel töötlevad selle ja toimetavad siis USA-sse oma ekspordina, vältides sellega Hiinale kehtestatud tollimakse.

Bideni administratsioon oli püüdnud tõkestada Hiina terase ümberlaadimist läbi Mehhiko, tõstes tollimakse metallidele, mis tulid läbi Mehhiko, kuid mida toodeti mujal. Terasetööstus ja ametiühing aga pidasid seda poliitikat vaid osaliseks lahenduseks ja surusid valitsust laiemale tegevusele.

Terase- ja alumiiniumitollid ei jää viimaseks Trumpi sihtmärgiks olevaks sektoriks. Ta ütles esmaspäeval ovaalkabinetis ajakirjanikele, et administratsioon vaatab järgmistel päevadel ja nädalatel üle ka pooljuhtide, autode, ravimite ja muude toodetega seotud reeglid.