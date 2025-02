Trump lubas seada terasele ja alumiiniumile 25-protsendilise tollimaksu

USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et kehtestab lisaks olemasolevatele metallide imporditollidele täiendavad 25-protsendised tollimaksud kogu USA-sse imporditavale terasele ja alumiiniumile. See oleks Trumpi järjekordne samm oma kaubanduspoliitika eskaleerimisel.

"Kogu USA-sse saabuvale terasele kehtestame 25-protsendilise tollitariifi ja ka alumiiniumile," ütles Trump ajakirjanikele presidendilennukis, kui ta suundus New Orleansi, kus toimus ameerika jalgpalli profiliiga Super Bowli finaal.

Trump ütles, et uued tollimaksud hakkavad kehtima kõikidele riikidele, sealhulgas Kanadale ja Mehhikole, mis vabastati USA terase- ja alumiiniumitollidest, kui ta allkirjastas USA-Mehhiko-Kanada kaubanduslepingu oma eelmisel valitsemisajal (2017-2020).

USA valitsuse ning Ameerika Raua- ja Teraseinstituudi andmetel on USA terase impordi suurimad allikad Kanada, Brasiilia ja Mehhiko, millele järgnevad Lõuna-Korea ja Vietnam.

Suurte hüdroenergiavarudega Kanada on USA suurim alumiiniumitarnija, andes 2024. aasta esimese 11 kuuga 79 protsenti kogu USA alumiiniumiimpordist.

"Kanada teras ja alumiinium toetavad USA peamisi tööstusharusid alates kaitsest, laevaehitusest ja autodest," postitas Kanada innovatsiooniminister Francois-Philippe Champagne sotsiaalmeedias.

Samuti lubas Trump, et kehtestab lähipäevil kaubanduspartneritele vastastikused tollimaksud, mis ühtivad teiste riikide kehtestatud tollimaksudega. Ta ütles, et need tariifid tehakse teatavaks teisipäeval või kolmapäeval ja need jõustuvad peaaegu kohe. "Kui nad võtavad meilt tasu, võtame meie neilt tasu," ütles Trump oma tolliplaani kohta.

USA kehtestab tavaliselt enamiku riikide jaoks samad tollitariifid, kuigi üksikud tollimaksumäärad sõltuvad tootest. Mõned tariifimäärad, näiteks autodele, on madalad, vaid 2,5 protsenti. Muudele kaupadele, nagu rõivad ja kingad, on tollimaksud tavaliselt kõrgemad.