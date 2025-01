Merz ärgitas EL-i alustama kaubandusleppe kõnelusi USA-ga

20. jaanuaril naaseb Donald Trump Valgesse Majja ning Saksamaa populaarseima partei Kristliku-Demokraatliku Liidu (CDU) kantslerikandidaat Friedrich Merz ütles, et Euroopa Liit ( EL) peaks alustama taas kaubandusleppe kõnelusi USA-ga.

"Me vajame USA-ga positiivset tegevuskava, mis tooks kasu nii Ameerika kui ka Euroopa tarbijatele. Uus Euroopa ja Ameerika vabakaubanduse algatus võib ära hoida ohtliku tariifide laine," rääkis Merz.

Pole veel selge, kuidas Washington sellele reageerib. EL ja USA proovisid ka mitu aastat tagasi kaubanduslepet sõlmida. Siis jäi EL-i ja USA kaubanduslepe TTIP sõlmimata, kuna Trump oma esimesel ametiajal seda ei toetanud. Selle asemel kehtestas Trump EL-i terasele ja alumiiniumile imporditariifid. EL kehtestas seejärel USA-le vastutariifid.

Trump valiti hiljuti tagasi USA presidendiks ning ta ähvardab nüüd taas EL-i tariifidega. Saksamaa majandus on aga raskustes ja Berliin soovib kaubandussõda USA-ga vältida.

Kölnis asuv Saksa Majandusinstituut hindas, et kui peaks puhkema kaubandussõda, siis Trumpi teise ametiaja jooksul läheks see Saksa majandusele maksma 180 miljardit eurot, vahendas Financial Times.

Tariifid kahjustaksid Saksa autotootjaid ja masinaehitusettevõtteid, kuna USA oli 2024. aasta esimesel poolel Saksamaa suurim kaubanduspartner.

Merz eeldab nüüd, et Trump seab Euroopa tootjatele karmimad tingimused. Tema sõnul peaks EL eeldama, et USA keskendub oma huvide kaitsmisele. Merz siiski leiab, et EL ei peaks ähvardama kohe vastutariifidega.

"Selle asemel peaks EL keskenduma oma konkurentsivõime parandamisele ja seejärel ütlema ameeriklastele. "Jah, me oleme valmis konkurentsiks." Õige vastus on reageerida uuenduste ja heade toodetega," rääkis Merz.

Saksamaal toimuvad juba 23. veebruaril parlamendivalimised ning valimiskampaania on täies hoos. Merz lubab konkurentsivõime kasvurajale tagasi pöörata ja soovib seetõttu langetada ettevõtete tulumaksu ning kärpida kulutusi. Merzi rivaalid ning ka mõned majandusteadlased leiavad, et tema lubadustel puudub katteallikas.