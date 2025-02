Trump lubab alustada Euroopa Liidu vastu kaubandussõda

"Kas ma kehtestan Euroopa Liidule tariifid? Kas soovite ausat vastust või poliitilist vastust? Absoluutselt, absoluutselt," ütles ta ajakirjanikele Ovaalkabinetis, kirjutas Politico.

"Euroopa Liit on meid kohutavalt kohelnud," lisas Trump.

Trump on viimastel kuudel ähvardanud alustada EL-iga kaubandussõda, postitades detsembris sotsiaalmeediasse, et kui EL ei osta rohkem Ameerika naftat ja gaasi, kavatseb ta kehtestada tariifid.

Tema reedesed sõnad olid aga esimene kord, kui ta seda kinnitas. Ta ei öelnud täpselt, millised on tariifid või millistele konkreetsetele kaupadele need kehtestatakse, kuid ütles, et kavatseb teha midagi olulist.

Oma esimesel ametiajal kehtestas Trump 25-protsendilised tariifid terase impordile ja 10-protsendilised tariifid alumiiniumi impordile EL-ist, Kanadast ja Mehhikost, mis käivitas kaubandussõja liiduga. Liit vastas tariifidega Ameerika toodetele, sealhulgas viskile, mootorratastele ja teksastele, mille väärtus oli umbes kuus miljardit dollarit.

Euroopa Komisjon on öelnud, et on valmis ka seekord uuesti vastumeetmeid rakendama.

USA rahvastikuregistri andmetel eksportis Euroopa Liit 2023. aastal Ühendriikidesse kaupu 576,3 miljardi dollari eest, sellega oli USA EL-i suuruselt teine kaubanduspartner.

Trump kuulutas reedel välja ka 25-protsendilised tariifid naaberriikidest Kanadast ja Mehhikost imporditud kaupadele ning 10-protsendilised tariifid Hiinast imporditavatele kaupadele.