Telia loobub koduinterneti kiiruste automaatsest tõstmisest

"Tunnistame, et eksisime oma esialgse lähenemisega ja palume tekkinud olukorra pärast vabandust. Oleme oma kliente hoolikalt kuulanud ning otsustanud esialgse plaani tühistada ja prooviperioodi kiiruseid ise mitte aktiveerida. Kõik kliendid saavad jätkata oma koduinterneti kasutamist senistel tingimustel," ütles Telia Eesti tegevjuhi kohusetäitja Andre Visse.

Andre Visse kinnitusel oli Telia esialgse kampaaniaga seonduvalt tihedas kontaktis TTJA-ga. "Selle tulemusena oleme veendunud, et uus pakkumine on selge ja üheselt arusaadav ning samal ajal on tarbijate huvid võimalikult hästi kaitstud," lisas ta.

"Peame väga oluliseks, et meie klientidel oleks mugav kasutada üha kiiremaid internetiühendusi, mis tagab kõigi tänapäevaste teenuste kvaliteetse kättesaadavuse. Suuremad ühenduskiirused on olulised nii digiühiskonna arengut toetavate teenuste pakkumiseks kui ka uute tehnoloogiate, nagu tehisintellekt või erinevad voogedastusteenused, kasutuselevõtuks. Investeerime sel aastal taas Eestis teenuste ja võrgu arendusse 50 miljonit eurot, et Eesti püsiks digitaalse innovatsiooni esirinnas. Jätkame teenuseportfelli arendamist, kuid teeme seda edaspidi läbipaistvalt ja tihedas dialoogis klientidega," rõhutas Visse.

TTJA: Telia esialgne koduinterneti pakettide muudatus riivas tarbijate huve

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) jõudis järelevalve menetluse käigus seisukohale, et Telia Eesti AS-i jaanuarikuine kampaania "Proovi sama kuutasu eest 2x kiiremat Koduinterneti ühendust", kus tarbijad plaaniti viia lepingu tingimuste ühepoolse muutmise teel kiirematele ja kallimatele pakettidele, oleks elluviimise korral riivanud tarbijate huve. Telia on ametile teada andnud, et muudab kampaaniat.

Perioodil 15-21.01.2025 saatis Telia Eesti AS tarbijatele lepingu muutmise ja prooviperioodi võimaldamise kirjad, mille kohaselt "aktiveeritakse vahemikus 29.01-14.02.2025 seniste koduinterneti ühendus(t)e asemel vähemalt 2 korda kiirem kiirus, mida saab proovida senise kuutasuga 30 päeva ja pärast seda rakendub uus kuutasu". Muudatusest teavitamise järgselt pöördus TTJA poole nimetatud kampaaniaga seoses üle 40 tarbija.

TTJA nägi võimalikke probleemkohti selles, et sideettevõtjal on kohustus teavitada kavandatavatest muudatustest ette kuu aega, kuid kiiremad kiirused plaaniti aktiveerida juba kuuajalise etteteatamise tähtaja jooksul. Lisaks hindas amet, kas antud olukorras oli õigustatud sidelepingu tingimuste ühepoolne muutmine ning kui selge ja arusaadav oli teate sisu tarbijatele.

TTJA pöördus Telia poole, tõi välja probleemkohad, küsis selgitusi ja ettepanekuid olukorra lahendamiseks. Tutvunud Telia selgituste ja põhjendustega, jõudis amet seisukohale, et kõnealune koduinterneti pakette puudutav muudatus koos prooviperioodiga, mille käigus plaaniti muuta ühepoolselt internetiühenduse teenuse kasutamiseks sõlmitud lepinguid, sisaldas elemente, mis olid tarbijaid ebamõistlikult kahjustavad ja seega tühised.

Kokkuvõtvalt oli TTJA hinnangul antud koduinterneti kampaania raames üldtingimuste sätte tõlgendamine liiga lai. Kuna sellel konkreetsel juhul puudus lepingu ühepoolseks muutmiseks ameti hinnangul õiguslik alus, olid tühised ka tarbijatele saadetud koduinterneti lepingu ühepoolse muutmise teated.

Telia teatas, et loobub nii Koduinterneti lepingumuudatustest kui ka algsel kujul automaatse prooviperioodi rakendamisest. Telia muudab kampaania tingimusi selliselt, et optikavõrgu kliendid, kes soovivad proovida kiiremaid ühendusi soodsatel tingimustel, peavad selleks ise nõusoleku andma. Ühegi koduinterneti kliendi teenust uue kampaania raames kliendi tahteavalduseta ei muudeta. Lisaks on kõigil klientidel, kes avaldavad ise soovi uuendatud kampaania raames pakutava soodusperioodi (kuus kuud) ajal kiirema ühenduse kasutamiseks, võimalik soovi korral selle soodusperioodi jooksul endisele, sh endise hinnaga, ühenduskiirusele tagasi minna.

Mõne nädala eest tekitas Telia ühiskonnas laialdast pahameelt, kui teatas, et liidab kampaania käigus kliendid vaikimisi kiiremale ja kallimale internetipaketile ja teenusest loobumiseks pidid inimesed ise telekomiettevõttega ühendust võtma. Ühtlasi teatas ettevõte ka mobiilipakettide hindade kergitamisest.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) leidis, et niisugune kampaania riivab tarbijate õigusi.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kehtestas Telia Eesti AS-ile kui sidekaablitaristule ja sidevõrgule juurdepääsu hulgiturgudel märkimisväärse turujõuga ettevõttele uued kohustused, et parandada konkurentsi.