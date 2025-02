USA suursaadik Moskvas pidas kõnelusi Vene asevälisministriga

Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova sõnul arutati kohtumisel välismaiste asutuste tegevust.

"Rjabkov pidas plaanilise kohtumise USA suursaadikuga," ütles ta ajakirjanikele. "Kohtumine oli pühendatud välismaiste institutsioonide tegevusele."

Russian media report that U.S. Ambassador to Moscow, Lynne Tracy, visited the Russian Foreign Ministry today.



Earlier this morning, information appeared online that a private Gulfstream jet, allegedly linked to Trump's special envoy for the Middle East, Steve Witkoff, had landed… pic.twitter.com/niANO9kjMJ