Vance hoiatas Euroopat tehisaru liigse reguleerimise eest

Vance hoiatas, et tehisarusektori liigne reguleerimine võib alles alustava sektori tappa. Vance käis välja Ameerika esmajärjekorras (America first) poliitika ning ütles, et USA plaanib jääda tehisintellekti sektoris domineerivaks jõuks.

USA asepresident ütles veel, et tehisarumudelid peavad olema vabad ideoloogilisest kallutatusest. Samuti lubas Vance, et USA tehisaru ei kasutata autoritaarse tsensuuri tööriistana.

Samuti kritiseeris Vance EL-i liigseid reegleid tehnoloogiale ja tehisintellektile.

"Ameerika soovib teie kõigiga teha koostööd. Me tahame avatuse ja koostöö vaimus minna meie ees seisvale tehisintellekti revolutsioonile. Kuid sellise usalduse loomiseks vajame rahvusvahelisi regulatsioonirežiime, mis soodustavad tehisintellekti tehnoloogia loomist, mitte ei kägista seda. Meil on vaja, et meie Euroopa sõbrad vaataksid seda uut rajajoont optimismi, mitte hirmuga," ütles Vance.

Vance kordas president Donald Trumpi avaldusi USA tehnoloogiahiiglaste tegevuse võimaliku piiramise kohta. Tema sõnul ameeriklased ei nõustu sellega.

"Ameerika ei saa ega taha sellega leppida, me arvame, et see on kohutav viga mitte ainult USA-le, vaid ka teie riikide jaoks," ütles Vance.

Vance tõi näiteks Euroopa Liidu digiteenuste määruse (Digital Services Act – DSA), millega loodud massiivsed regulatsioonid sisu mahavõtmise ja niinimetatud väärinformatsiooni piiramise kohta on pannud USA digihiidude õlule ebaõiglase koorma.

Vance kritiseeris ka Hiinat, mis püüab kasutada tehisaru kodanike suuremaks kontrollimiseks nii kodumaal kui teistes riikides.

"Partnerlus nendega tähendaks aheldada meie riik autoritaarse peremehe külge, kes püüab sisse imbuda, sisse kaevuda ja sinu infotaristut hõivata," märkis Vance.

Sel nädalal Pariisis toimuv tippkohtumine toob kokku varasemast märksa rohkem riigijuhte, Vance ise juhib USA delegatsiooni

Pariisi kogunevad lisaks riigipeadele ja valitsusjuhtidele ka suurte rahvusvaheliste organisatsioonide juhid, olulisemate ettevõtete tegevjuhid, akadeemiliste ringkondade ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad.

Kohtumist võõrustav Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas enne tippkohtumist, et tema riik saab lähiaastatel 109 miljardi euro ulatuses tehisintellektiga seotud investeeringuid.

Teisipäeval tegi aga Euroopa Komisjoni president Urusla von der Leyen teatavaks plaani suunata 200 miljardit eurot avalikke- ja erainvesteeringuid tehisaru (AI) tööstusesse. Euroopa Liit paneb välja 50 miljardit eurot, ülejäänu lubasid leida investorid ja töösturid.

"Tehisaru vajab inimeste usaldust ja see peab olema turvaline," rõhutas von der Leyen. Siiski ka von der Leyen pidi tunnistama, et bürokraatiat tuleb vähendada.