Sõja 1085. päev: Venemaa ründas Kiievit rakettidega

Oluline kolmapäeval, 12. veebruaril kell 17.07:

- USA kaitseminister: USA ei vii mistahes rahuleppe alusel oma väge Ukrainasse;

- Ukrainas peeti kinni Venemaa heaks töötanud kõrge luureametnik;

- Venemaa ründas Kiievit rakettidega;

- Ukrainlased tulistasid alla kuus ballistilist raketti ja 71 drooni;

- Pokrovski ümbruses käivad endiselt ägedad lahingud;

- Venemaa lükkas tagasi Zelenski avalduse territooriumide vahetamisest võimalike rahukõneluste osana;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1150 sõdurit.

USA kaitseminister: USA ei vii mistahes rahuleppe alusel oma väge Ukrainasse

USA ei vii mistahes võimaliku rahuleppe alusel oma väeüksuseid Ukrainasse, ütles vastne kaitseminister Pete Hegseth kolmapäeval ja lisas, et Ukraina lootused kogu kaotatud maa-ala tagasi saada ja NATO-ga liituda on ebarealistlikud.

"Et oleks selge – mis tahes julgeolekutagatise osana ei paigutata USA sõdureid Ukrainasse," sõnas Hegseth Brüsselis Ukraina toetajatega kohtudes.

Hegseth ütles ka, et lõviosa tulevasest abist Ukrainale peavad andma NATO-sse kuuluvad Euroopa riigid.

Washington ei kavatse enam kannatada ebavõrdseid suhteid liitlastega, hoiatas ta.

"Euroopa julgeoleku tagamine peab olema NATO Euroopa liikmete kohustus," sõnas Hegseth. "Euroopa peab andma ülekaaluka osa tulevasest surmavast ja mittesurmavast abist Ukrainale."

Ukrainas peeti kinni Venemaa heaks töötanud kõrge luureametnik

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) teatas kolmapäeval, et pidas kinni luureteenistuses töötanud kõrge ametniku, kes tegi koostööd Venemaaga.

"SBU terrorivastse keskuse staabiülem töötas vaenlase heaks," teatas SBU ja lisas, et agendi paljastamise operatsioonist on teavitatud ka president Volodõmõr Zelenskit.

Venemaa ründas Kiievit rakettidega

Venemaa ründas ööl vastu kolmapäeva Kiievit rakettidega ning Ukraina pealinnas kõlasid plahvatused.

Ajaleht The Kyiv Independent teatas plahvatustest, esialgsetel andmetel lasti pealinna suunas välja neli Iskanderi ballistilist raketti.

Kiievi linna sõjaadministratsiooni juht Tõmur Tkatšenko teatas tulekahjude puhkemisest. Kahju ulatus pole veel teada.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles, et Oboloni linnaosas möllab suur põleng tööstusrajatises. Klõtško lisas, et päästemeeskonnad on teel linna eri osadesse.

President Volodõmõr Zelenski ütles hiljem, et viimane raketirünnak näitas, et Kreml ei ole huvitatud rahu saavutamisest Ukrainas.

Zelenski ütles, et kortermaju, büroohooneid ja tsiviiltaristut tabanud rünnakus sai üks inimene sai surma ja neli haavata, sealhulgas üheksa-aastane laps.

Päästeteenistuse teatel saadeti kolmapäeval pärast rünnakuid kolme Kiievi linnaossa 120 päästetöötajat ning puhkenud tulekahjud kustutati.

Kiievist põhja jäävas Tšernihivi oblastis ründasid Vene väed kriitilist taristut ja kaks inimest sai kannatada, ütles kuberner Vjatšeslav Tšaus.

Ukrainlased tulistasid alla kuus ballistilist raketti ja 71 drooni

Ukraina relvajõud tulistasid alla kuus ballistilist raketti ja 71 drooni 123-st, kaduma läks 40 peibutusdrooni, teatasid kolmapäeval Ukraina õhujõud.

"Kella 8.30 seisuga kinnitati kuue ballistilise raketi Iskander-M (S-400) ja 71 Shahed ja muud tüüpi drooni allatulistamine Harkivi, Poltava, Sumõ, Kiievi, Tšerkassõ, Tšernihivi, Kirovohradi, Žõtomõri ja Dnipropetrovski, Hersoni ja Mõkolajivi oblastis," seisis teates.

Vene väed alustasid teisipäeval kell 19.00 rünnakut ballistiliste rakettidega Iskander-M (S-400) Kiievile ja Krõvõi Rihile. Kuus raketti tulistati Brjanski oblastist ja Krimmist üks.

Vene väed ründasid ka 123 Shahed ja muud tüüpi drooniga Venemaalt Millerovo, Orjoli, Brjanski, Kurski, Primorsko-Ahtarski suunast.

40 Vene peibutusdrooni läks kahju tekitamata kaduma.

Rünnaku tagajärjel said kannatada Kiievi, Dnipropetrovski, Sumõ, Poltava ja Tšernihivi oblast.

Pokrovski ümbruses käivad endiselt ägedad lahingud

Ukraina rindel toimus teisipäeval kella 22 seisuga 90 lahingkokkupõrget. Peastaabi teatel jätkub Pokrovskis Vene pealetung, ukrainlased lõid 30 rünnakut tagasi, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa lükkas tagasi Zelenski avalduse territooriumide vahetamisest võimalike rahukõneluste osana

Venemaa lükkas teisipäeval tagasi Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski avalduse territooriumide vahetamisest võimalike rahukõneluste osana, vahendas portaal Unian.

"Zelenski teeb seesuguseid avaldusi, et varjata Ukraina relvajõudude katastroofi tegelikku ulatust sellel suunal," väitis Vene välisministeeriumi kõneisik Maria Zahharova.

Ka Kremli pressiesindaja välistas idee territooriumide vahetamiseks.

"See on võimatu. Venemaa ei ole kunagi arutanud ega aruta oma territooriumi vahetamise teemat," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, välistades Zelenski idee territooriumide vahetuseks, milles Ukraina annaks ära hõivatud alad Venemaa Kurski oblastis.

Peskov tõotas, et Venemaa alad vallutanud väed hävitatakse või lüüakse välja.

Ukraina kaitsevägi ületas augusti algul Sudža lähedal Vene-Ukraina piiri ja tungis kiiresti sügavale Vene Föderatsiooni territooriumile.

Moskva kaasas Kurski oblastis lahingutesse Põhja-Korea sõdurid, kuid ei suutnud kogu oma territooriumi tagasi vallutada. Ukraina operatsioon jätkub ja hiljuti teatati kaitseväe uuest pealetungist Kurski oblastis.

Harkivi oblastis tegutsev Ukraina tankimeeskond Autor/allikas: SCANPIX/Ukrinform/SIPA

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1150 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 853 030 (võrdlus eelmise päevaga +1150);

- tankid 10 023 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 20 871 (+27);

- suurtükisüsteemid 22 976 (+53);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1276 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1061 (+1);

- lennukid 370 (+1);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 24 919 (+164);

- tiibraketid 3057 (+1);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 36 928 (+121);

- eritehnika 3742 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.