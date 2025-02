Riigikontroll hakkab uurima riigieelarve raha kasutamata jätmist

Riigikontrolli peakontrolör Märt Loite teavitas ministeeriume, et auditi eesmärk on selgitada välja, milline osa valitsemisalale 2024. aastal kasutamiseks eraldatud rahast ja millistel põhjustel jäi kasutamata ning kuidas see mõjutab valitsemisala eesmärkide saavutamist.

Samuti analüüsitakse auditiga, kuidas võtab valitsemisala raha eelarveaastal kasutamata jäämist ja (osalist) ülekandmist arvesse järgmise riigieelarve ning riigi eelarvestrateegia kavandamisel, sh valitsemisala eelarvetaotluse koostamisel.

Auditi läbiviijateks on Märt Loite ja Ermo Liedemann ning aruande valmimise ajaks on planeerinud IV kvartal 2025.