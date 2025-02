Habeck: Saksamaa ei pöördu tagasi tuumaenergia juurde

Saksamaal toimuvad 23. veebruaril erakorralised valimised ning energeetika tulevik on riigis praegu väga põletav teema. Majandusminister ja roheliste kantslerikandidaat Robert Habeck ütles samas, et Saksamaa ei pöördu tagasi tuumaenergia juurde.

Saksamaa on sulgenud kõik tuumajaamad ja Habecki sõnul reaalset tagasiteed tuumaenergia juurde pole.

"Tuumaenergia juurde naasmine ei ole realistlik valik. Samuti ei tea ma energeetikas kedagi, kes seda tõsiselt võtaks," ütles Habeck ajalehele The Times.

Saksamaal on valimiskampaania aga juba täies hoos ning energia üle käivad riigis tulised vaidlused. Elektrihinnad on Saksamaal umbes kolmandiku võrra kõrgemad kui enne sõda, Saksamaa tööstus vaevleb energianäljas.

Habeck on kodumaal kasvava surve all, kuna ta keeldus energiakriisi ajal pikendamast tuumareaktorite eluiga. Habecki sõnul on aga riigi majandusmudel ohus, kuna see on klammerdunud 20. sajandi tehnoloogiate külge.

Ka Saksamaa energiasektori juhid pigem nõustuvad Habeckiga ning leiavad, et tagasiteed tuumaenergia juurde pole.

Samas ei välista Saksamaa suurimad opositsiooniparteid tuumaenergia juurde naasmist. Samal ajal plaanivad Saksamaa naaberriigid, sealhulgas Prantsusmaa, ehitada juurde reaktoreid.

Habeck aga tõi välja, et uute tuumajaamade ehitamine võtab aastakümneid aega ning sellega kaasnevad suured finantsriskid ning jäätmete ladestamisega kaasnev hind. "Nii, et kui te minult küsite, siis pole see mõistlik," ütles Habeck.

Habecki käe all suurendab Saksamaa tuule- ja päikeseenergia tootmist. Taastuvad allikad peaksid kümnendi lõpuks andma 80 protsenti Saksa elektrienergiast. Habeck rõhutas, et taastuvenergia toob lõpuks hinnad alla.

Praeguseks on aga tekkinud olukord, kus Saksamaa peab tuulevaiksel päeval elektrit importima. See viis omakorda hinnad üles ka ülejäänud Euroopas ja naaberriigid on nüüd sakslaste peale väga vihased.

Habeck ütles, et probleemi saab lahendada riigi vananeva elektrivõrgu moderniseerimisega. Tema sõnul tuleb pakkumist ja nõudlust paremini tasakaalustada, selleks tuleb rajada salvestusvõimsusi ja kaasaegseid elektrijaamu.

Habeck tõi veel välja, et Saksamaa majandusmudel tugines varem odavale Vene gaasile, Hiina ekspordile ja vananenud tehnoloogiale, nagu sisepõlemismootoriga autode tootmine. Tema sõnul pole riik teinud piisavalt investeeringuid ning see on takistanud ka uute tehnoloogiate arengut, vahendas The Times.

"Meil ei õnnestunud luua uusi tööstusharusid, oleme sõltuvad oma traditsiooniliste sektorite edust. Investeeringute mahajäämus küündib sadadesse miljarditesse," ütles Habeck.

Saksamaa majanduse kehv seis kajastub ka erakondade reitingutes. Valitsusparteide toetus on kukkunud viimaste aastate madalaimale tasemele. Opositsiooniparteid väidavad, et SPD ja rohelised esindavad linnaeliiti ning nad ei võta inimeste muresid tõsiselt.

Opositsioonis olev CDU (Kristlik-Demokraatlik Liit) on nüüd ülekaalukalt riigi populaarseim partei.

CDU toetus on ligi 30 protsenti, populaarsuselt teine on samuti opositsiooni kuuluv parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD), mille toetus on ligi 20 protsenti.

Kantsler Olaf Scholzi Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) toetus on umbes 16 protsenti ja roheliste toetus on 14 protsenti.

Habeck ise on riius veel AfD toetaja ja maailma rikkaima inimese Elon Muskiga. Viimane ründab ja kritiseerib pidevalt Habeckit ja üritab nii kergitada AfD toetust. Habeck samas tunnistas, et tema erakond on teinud ka vigu.

"Jah, me tegime vigu, kuid oleme neist õppinud. Näiteks peaksime oma kliimapoliitikas alati mõtlema sotsiaalsetele kaitsemeetmetele ja eelkõige peaksime neid ka kommunikeerima. Ja ehk just seetõttu, et oleme valmis oma vigu tunnistama ja neist õppima, näen, et meie toetus on praegu taas tõusmas," ütles Habeck.