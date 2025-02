Hamas lubas pantvangid ettenähtud ajal vabastada

Kui esmaspäeval teatas terroriorganisatsioon Hamas, et lükkab määramata ajaks edasi järgmise pantvangide ja vangide vahetuse, mis pandi paika Iisraeliga niigi hapra relvarahu raames, siis nüüd kinnitas rühmitus, et plaanib pantvangid lubatud ajal vabastada.

"Hamas kinnitab, et täidab jätkuvalt lepet nii, nagu sellele alla kirjutati, sealhulgas vabastab vangid (Iisraeli pantvangid) graafikus kindlaks määratud ajal," teatas rühmitus ja lisas, et relvarahuleppe ümber tekkinud kriisi lahendamiseks peetud kõnelused Kairos andsid positiivse tulemuse.

42 päeva kestma pidanud relvarahu esimene etapp näis sel nädalal olevat karidele jooksmas, kuna mõlemad osapooled süüdistasid teist lepingu rikkumises.

Sel nädalal süüdistas Hamas Iisraeli abitarnete massilist suurendamist nõudvate tingimuste täitmata jätmises ja teatas, et ei vabasta järgmisi pantange enne, kui probleem on lahendatud.

Vastuseks ähvardas Netanyahu jätkata peaaegu kuu aega peatatud olnud lahingutegevust.

Netanyahu julgeolekukabineti liige Iisraeli minister Avi Dichter ütles neljapäeval Iisraeli avalik-õiguslikule raadiole, et ta ei usu, et Hamas saab kokkulepet muuta. "Kokkulepe on tehtud, nad ei saa anda midagi vähemat kui see, mis on leppes," ütles ta. "Ma ei usu, et Hamas saab teisiti käituda."

Egiptuse julgeolekuallikad ütlesid Reutersile, et nad eeldavad, et raske ehitustehnika siseneb Gazasse neljapäeval ja kui see juhtub, vabastab Hamas laupäeval kolm pantvangi.

Kairos peetud kõnelustel on keskendutud sellistele küsimustele nagu haagismajade, telkide, meditsiini- ja kütusevarude ning rusude eemaldamiseks vajalikele masinate lubamine Gaza sektorisse, ütles Hamas.

Hamasi juhitud Gaza valitsuse meediabüroo juht Salama Marouf ütles Reutersile, et nõutavast 200 000 telgist oli enklaavi saabunud vaid 73 000 ning et haagismaju pole Iisrael Gazasse lubanud.

Abitarneid jälgiv Iisraeli sõjaline agentuur COGAT ütles aga, et seni on enklaavi sisse lubatud 400 000 telki, samas kui haagismaju pole neid saatma pidanud riigid veel tarninud.

Rahvusvaheliste humanitaarorganisatsioonide ametnikud kinnitasid, et abi saabub vaatamata logistilistele probleemidele. Samas hoiatasid nad, et vaja on palju rohkem.

"Oleme näinud mõnes mõttes paranemist, kuid kindlasti pole reageering kaugeltki piisav, et rahuldada nii paljude inimeste vajadusi, kes seisavad silmitsi nii suure hävingu ja kaotusega," ütles Jordaania pealinnas Ammanis asuva Norra pagulasnõukogu ametnik Shaina Low.

Ta ütles, et ehitusmaterjalid pääsevad Gazasse, hoolimata Iisraeli piirangutest niinimetatud kahesuguse kasutusega materjalidele, mida võib kasutada ka sõjalistel eesmärkidel.

Relvarahu alusel on Hamas seni vabastanud 33 Iisraeli päritolu pantvangist 16, ning ka viis Tai päritolu pantvangi.

Läbirääkimised lepingu teise etapi üle, milles vahendajad lootsid jõuda kokkuleppele nii kõikide pantvangide vabastamises kui ka Iisraeli vägede täielikus väljaviimises Gaza sektorist, peaksid praegu Dohas toimuma, kuid Iisraeli delegatsioon lahkus neilt esmaspäeval.

Relvarahu tühistamise ähvardus on sel nädalal tänavatele toonud tuhandeid Iisraeli meeleavaldajaid, kes kutsuvad üles valitsust leppest kinni pidama, et ka ülejäänud pantvangid koju tuua.

Sõda Gazas puhkes pärast Hamasi juhitud rünnakut Iisraeli vastu 7. oktoobril 2023. aastal, milles Iisraeli andmetel hukkus vähemalt 1200 inimest ja üle 250 inimese võeti pantvangi.

Iisrael andis rünnakule sõjalise vastuse, milles on Hamasi kontrolli all olevate Gaza tervishoiuametnike andmetel hukkunud üle 48 000 palestiinlase.