Netanyahu: Gaza relvarahu lõpeb, kui pantvange laupäeval ei vabastata

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles teisipäeval, et riik taasalustab Gazas ägedat võitlust, kui äärmusrühmitus Hamas ei vabasta laupäeva pärastlõunaks pantvange. Peaminister ei täpsustanud, kas pidas silmas kõiki pantvange või kolme, kelle kavandatud vabastamise Hamas edasi lükkas.

Hamas teatas esmaspäeval, et lükkab edasi laupäevaks kavandatud kolme pantvangi vabastamise, viidates süüdistustele, et Iisrael on rikkunud riikide vahel sõlmitud relvarahulepingu tingimusi.

Kokku on Hamas lubanud relvarahu ajal vabastada 33 Iisraeli pantvangi ja Iisrael ligikaudu 1900 palestiinlasest vangi.

Iisraeli peaminister Netanyahu teatas, et kui pantvange ei vabastata, jätkuvad lahingud.

"Kui Hamas ei vabasta laupäeva pärastlõunaks meie pantvange, siis relvarahu lõppeb ja IDF (Iisraeli armee) jätkab intensiivset võitlust Hamasi otsustava lüüasaamiseni," ütles Netanyahu julgeolekukabineti istungi järel.

Ta ei täpsustanud, kas pidas silmas kõiki Gaza sektoris hoitavaid pantvange või osa neist.

Iisraeli armee teatas veidi hiljem, et saadab Gaza piirkonda täiendavaid jõude, sealhulgas reserviste.

Kuigi Netanyahu ei täpsustanud, kas nõudis kõikide pantvangide vabastamist, kutsus paremäärmuslasest Iisraeli rahandusminister Bezalel Smotrich teda jõuliselt survestama Palestiina rühmitust kõiki pantvange laupäevaks vabastama.

"Peaminister peaks Hamasi ühemõtteliselt teavitama: kas kõik pantvangid laupäevaks vabastatakse – ei mingeid etappe, ei mingeid mänge – või me avame neile põrguväravad," seisis Smotrichi avalduses.

Ka USA president Donald Trump on ähvardanud Hamasi karmide tagajärgedega, kui see kõiki Gazas kinni hoitavaid pantvange laupäevaks ei vabasta.

Vastuseks Netanyahu kommentaaridele ütles Hamas, et on pühendunud relvarahuleppele ja et Iisrael vastutab mistahes komplikatsioonide ja viivituste eest.

Sõjaline rühmitus on süüdistanud Iisraeli 19. jaanuaril sõlmitud rahulepingu osade rikkumises, sealhulgas kriitilise humanitaarabi blokeerimises Gaza sektorisse.

Iisrael on korduvalt süüdistusi eitanud.

Alates relvarahu jõustumisest on mõlemad pooled teinud viis pantvangide vahetust.

Sõda võib märtsi alguses jätkuda, kui relvarahu teise etapi tingimustes ei jõuta kokkuleppele.

Relvarahu ajal on Iisrael lubanud tuhandetel ümberasustatud palestiinlastel Gazasse naasta, mis omakorda seab Iisraelile uue väljakutse, kui peaks sõja jätkumisel tekkima vajadus liigutada maavägesid läbi Gaza territooriumi.