Trump hoiatas Hamasi pantvangileppe nurjamise eest

Trump ütles, et soovitab 19. jaanuarist kehtinud relvarahu tühistada, kui kõiki Iisraeli pantvange ei vabastata laupäeva keskpäevaks.

"Mis minusse puutub, siis kui kõiki pantvange ei tagastata laupäevaks kella 12-ks – ma arvan, et see on sobiv aeg –, ütleksin, et tühistage see (rahuleping - toim.), kõik võimalused on laual ja las põrgu pääseb välja," ütles USA president ajakirjanikele Valge Maja Ovaalkabinetis, täpsustamata, millist ajavööndit silmas peab.

"Teie saate teada ja ka nemad saavad teada. Hamas saab teada, mida ma silmas pean," ütles ta, paljastamata ka seda, kas ta pidas silmas Iisraeli või USA sõjalist jõudu. Trump ütles hiljem, et räägib "enda eest" ja rõhutas, et Iisraelil on õigus "üle vaadata" kõik tema avaldused.

"Aga minu poolt: laupäeval kell 12 ja kui neid (pantvange - toim.) siin pole, siis puhkeb põrgu," kordas president.

Trump ütles, et kardab, et paljud, kui mitte kõik, kümnetest allesjäänud pantvangidest on surnud, ja süüdistas Hamasi vabastatute väärkohtlemises.

Eli Sharabi, Ohad Ben Ami ja Or Levy – kolm iisraellast, kellele Hamas laupäeval vabaduse andis – olid 16 kuud kestnud vangistuse jooksul tõsises alatoitumuses ja kaotanud märkimisväärselt kaalu.

"Võttes arvesse seda, mida ma viimati nägin, ei püsi nad kaua elus," ütles Trump pärast seda, kui võrdles varem vabastatud meeste seisu holokaustiohvritega.

USA president tegi avalduse pärast seda, kui Palestiina äärmusrühmitus Hamas ähvardas pantvangide vahetuse edasi lükata.

Iisraeli sõjavägi teatas esmaspäeval, et tugevdab oluliselt positsioone Gaza sektori ümbruses pärast seda, kui Hamas teatas oma kavatsusest lükata edasi Iisraeli pantvangide vabastamine, mis on osa relvarahulepingust.

"Vastavalt olukorrahinnangule otsustati Lõuna väejuhatuse lahingsõdurite ja operatiivüksuste valmisoleku taset tõsta ja puhkust edasi lükata. Lisaks otsustati piirkonda oluliselt tugevdada lisajõududega kaitsemissioonideks," seisis Iisraeli armee avalduses.

Hamas teatas esmaspäeval, et lükkab määramata ajaks edasi järgmise pantvangide vahetuse vastutasuks Iisraeli vanglates hoitavate vangide vabastamise eest, mis pandi paika Iisraeliga niigi hapra relvarahu raames ja tõi põhjusena välja asjaolu, mille kohaselt ei pea juudiriik kinni sõlmitud kokkuleppe tingimustest.

Vangidevahetus on osa Iisraeli ja Hamasi relvarahulepingust, mis sõlmiti jaanuari keskel.

Järgmine rühm Iisraeli pantvange pidi vahetama palestiinlastest vangide vastu järgmisel laupäeval. Kokku lubas Hamas vabastada 33 Iisraeli pantvangi ja Iisrael ligikaudu 1900 palestiinlasest vangi.

Hamas teatas vangidevahetuse peatamisest vaid mõni päev enne seda, kui Kataris pidid algama läbirääkimised relvarahu järgmise etapi üle.

Hamasi hilisema avalduse kohaselt võib järgmine Gaza pantvangide vahetus laupäeval siiski toimuda ja võimalus selleks on endiselt olemas.

"Hamas tegi selle teate tahtlikult viis päeva enne kavandatud vangide üleandmist, et anda vahendajatele piisavalt aega survestada Iisraeli oma kohustusi täitma. Uks jääb avatuks, et vangidevahetus saaks plaanipäraselt edasi minna, kui Iisraeli tegevus vastab nõudmistele," seisis äärmusrühmituse uues teadaandes.