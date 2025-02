Hamas ja Iisrael vahetasid vange

Palestiina terrorirühmitus Hamas vabastas Iisraeliga sõlmitud vaherahuleppe alusel laupäeval veel kolm pantvangi. Iisrael vabastas samal ajal oma vanglatest 369 palestiinlasest vangi ja kinnipeetavat, mis tähendas, et vahendajatel õnnestus ära hoida relvarahu kokkuvarisemine.

Iisraeli pantvangid Iair Horn, Sagui Dekel-Chen ja Sasha (Alexander) Troufanov vabastati laupäeval Gazas ning Iisrael alustas vastutasuks 369 palestiinlasest vangi ja kinnipeetava vabastamist.

Hamasi võitlejad viisid kolm iisraellast, enne kui nad Punase Risti esindajate vahendusel Iisraeli vägedele üle anti, Khan Younises lavale, mille mõlemal küljel valvasid automaatidega relvastatud Hamasi võitlejad. Vahetult pärast seda lahkus Iisraeli Offeri vanglast esimene buss, milles olid vabastatud palestiinlastest vangid, selgus televisiooni otseülekandest. Buss saabus Läänekaldale Ramallah'sse neid tervitava rahvahulga keskele.

Pantvangide vabastamine toimus osana Hamasi ja Iisraeli vaherahu esimese etapi elluviimisest Gaza sektoris.

Selle jätkumine sattus kahtluse alla, kui Hamas 10. veebruaril teatas, et lükkab järgmise pantvangide rühma vabastamine, mis pidi toimuma 15. veebruaril, edasi. Hamas nägi Iisraeli tegevuses relvarahulepingu rikkumisi. Selle taustal andis Iisraeli kaitseminister Israel Katz riigi kaitsejõududele korralduse viia end kõrgeimasse valmisolekusse.

USA president Donald Trump nõudis seejärel relvarahulepingu tühistamist, kui Hamas pantvange ei vabasta.

Hamas teatas hiljem, et on jätkuvalt pühendunud lepingu elluviimisele.

Hamas nõustus jaanuaris andma üle 33 Iisraeli pantvangi, sealhulgas naised, lapsed ja haiged, haavatud ja vanemad mehed, vastutasuks sadade palestiinlastest vangide ja kinnipeetavate eest kuuenädalase vaherahu ajal, mille jooksul Iisraeli väed tõmbuvad tagasi osadelt oma positsioonidelt Gazas.

Enne laupäeva oli 33 pantvangist tagasi saadud 16 iisraellast ja viis tailast, viimased anti üle kokku leppimata. Selle tulemusel on Gazasse jäänud endiselt 76 pantvangi, kellest vaid pooled arvatakse olevat elus.

Praeguse vaherahu eesmärk on avada tee läbirääkimiste teisele etapile, et saada tagasi allesjäänud pantvangid ja viia lõpule Iisraeli vägede äraviimine Gazast enne sõja lõplikku lõppu ja Gaza ülesehitamise algust, mis praegu on suures osas varemetes ning kus napib toitu, voolavat vett ja elektrit.

Iisrael tungis Vahemere rannikul asuvasse enklaavi pärast Hamasi juhitud rünnakut Iisraeli kogukondade vastu 7. oktoobril 2023, mille käigus tapeti Iisraeli andmetel umbes 1200 inimest ja võeti 251 inimest pantvangi.

Sellele järgnenud Iisraeli sõjalises kampaanias on Palestiina tervishoiuministeeriumi andmetel Gazas hukkunud enam kui 48 000 palestiinlast, hävitati paljud piirkonna hooned ja suurem osa elanikkonnast jäi kodutuks.