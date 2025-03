Iisrael alustas Gazas uusi rünnakuid Hamasi vastu

Palestiina tervishoiuvõimud teatasid teisipäeva varahommikul, et Iisraeli õhurünnakutes Gazas on hukkunud vähemalt 200 inimest. Reutersi andmeil sai rünnakutes surma ka vähemalt viis kõrget Hamasi juhti, teiste hulgas Mohammad Al-Jmasi, kes on organisatsiooni poliitbüroo liige.

Sotsiaalmeedias levivate teadete kohaselt on hukkunute seas ka Hamasi valitsuse juht Gazas Essam al-Da'alis; kindralmajor Mahmoud Abu Watfa, kes on Gaza siseministeeriumi asekantsler ja vastutas Hamasi infrastruktuuri ülesehitamise eest; brigaadikindral Bahjat Abu Sultan, kes oli Gaza siseministeeriumi keskoperatsioonide juht; Abu Omar Al-Hatta, kes oli Gaza justiitsministeeriumi peasekretär.

Üks anonüümselt rääkinud Iisraeli ametnik ütles USA uudistekanalile CNN, et õhurünnak Gazale oli ennetava iseloomuga, mis oli suunatud Hamasi valmidusele korraldada terrorirünnakuid, koguda jõudu ja uuesti relvastada. Ametniku sõnul olid õhurünnakud suunatud "keskmise astme sõjaväeülematele, juhtkonna ametnikele ja terroristide infrastruktuurile".

Õhurünnakutest teatati mitmes kohas, sealhulgas Gaza põhjaosas, Gaza linnas ning Deir al-Balahis, Khan Younises ja Rafah's Gaza sektori kesk- ja lõunaosas. Palestiina tervishoiuministeeriumi ametnike sõnul olid paljud hukkunutest lapsed, kuid kui palju oli ohvrite seas Hamasi võitlejaid, teatest ei selgunud.

Iisraeli sõjaväelased, kes teatasid, et tabasid kümneid sihtmärke, ütlesid, et rünnakud jätkuvad nii kaua kui vaja ning võivad minna ka õhulöökidest kaugemale, mis tähendab võimalust, et Gazas võivad uuesti tegevusse asuda ka Iisraeli maaväed.

Alanud rünnakud on kõige ulatuslikumad pärast relvarahu jõustumist jaanuaris. "Nüüdsest tegutseb Iisrael Hamasi vastu üha suurema sõjalise jõuga," teatas peaminister Netanyahu büroo.

USA president Donald Trump andis Iisraelile rohelise tule rünnakute taasalustamiseks Hamasi vastu pärast seda, kui USA võimude poolt terroristlikuks kuulutatud rühmitus ei suutnud pantvangidest loobuda, ütles Iisraeli ametnik väljaandele The Wall Street Journal. Iisrael hoiatas USA-d enne operatsiooni alustamist, ütles ametnik.

Valge Maja pressisekretär Karoline Leavitt kinnitas Fox Newsi vahendusel, et Iisrael oli rünnakutest ette teatanud. Ta hoiatas, et Hamas ja teised Iisraeli ja USA piirkondlikud vaenlased näevad nüüd hinda, mis nad maksma peavad. "Kogu põrgu läheb lahti," ütles ta, korrates president Trumpi sageli esitatud ähvardust.

Trump on nõudnud Hamasilt kõigi 2023. aasta oktoobris võetud ja siiani kinni hoitavate pantvangide vabastamist ja korduvalt ähvardanud, et Hamasi ees ootab naasmine sõtta, kui ta seda ei täida. Pantvangide hulgas on veel üks elusolev USA kodanik, topeltkodakondsusega Edan Alexander, kes teenis Iisraeli sõjaväes, kui Hamas ta röövis. Iisrael usub, et 59 Gazasse jäänud pantvangist on 24 veel elus.

Hamas süüdistas sotsiaalmeedias jagatud avalduses Netanyahut ja tema valitsust järelejäänud pantvangide elude ohustamises relvarahu tühistamisega.

Lahingud leiavad aset keset vägivalla tõusu Lähis-Idas pärast nädalaid kestnud suhtelist rahu. USA alustas kolm päeva tagasi õhurünnakuid Jeemenis tegutsevate huthi mässuliste rühmituse vastu, kelle valduses on suur osa Jeemenist, ning Trump ähvardas esmaspäeval Iraani rühmituse toetuse pärast.