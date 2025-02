Tallinn ehib Raekoja platsi kuused vabariigi aastapäevaks sinimustvalgete lipsudega

Tallinn kaunistab Raekoja platsil oleva kuusemetsa vabariigi aastapäevaks sinimustvalgete lipsukestega, mis valmivad Tallinna Tööstushariduskeskuse õpilaste käe all.

Tallinna Raekoja platsi kuused saavad 21. veebruaril endale külge lipsukesed. Praegu valmistavad neid lipse tööstushariduskeskuse sisekujundaja assistendi eriala õpilased.

"Sisend oli antud kesklinna valitsuse poolt, milline see lips peaks olema üldjuhul – kui suur peaks olema, mis materjalist. Meie siis lihtsalt toodame siin," rääkis tööstushariduskeskuse õpetaja Pilery Kangur.

Tallinna kesklinna valitsuse kogukonna ja kaasamise osakonna juhataja Kristina Alunurme sõnul valmib üle 1000 lipsu. "Eelmisel aastal olid kuuskedel samamoodi lipsukesed, mis olid pesulõksude küljes ja mida tegid kesklinna valitsuse oma töötajad," ütles Alunurm, kelle sõnu soovisid linnatöötajad sel aastal anda võimaluse lastele lipsude tegemist harjutada.

"Pigem me mõtlesime, kuidas me saaks koostööd teha, kuidas saavad lapsed nii-öelda kätt harjutada."

Samad noored nobedad näpud, mis lipsukesi meisterdavad ja need ise nädala pärast kuuskede külge kinnitavad, võtavad need 25. veebruaril ka maha. Juhul kui on, mida võtta.

Alunurm selgitas, et sel aastal kinnitatakse lipsud pesupulkade asemel traadiga.

"Pesupulkadega lipsukesed tahavad ära jalutada. Sel aastal me proovime traadiga ja loodame, et need jäävad ikkagi kuuskedele alles," ütles ta.

Õpilase Ron-Eriku sõnul on tal uhke tunne, et Raekoja platsis jalutavad inimesed tema valmistatud lipse näevad.