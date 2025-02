Riigikontroll nõuab MKM-ilt 2035. aasta elektritarbimise prognoosi arvutusi

Riigikontroll viib läbi 2024. aasta jaanuaris avaldatud auditi "Riigi tegevus tuuleenergia edendamisel" järeltegevusi, mille raames küsis kontroll kliimaministeeriumilt energiamajanduse arengukavas (ENMAK) aastani 2035 viidatud MKM-i ning EISA prognoosi Eesti elektritarbimise kohta.

Kontroll märgib, et samale elektritarbimise prognoosile on viidatud elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirjas, kus MKM-i ja EISA prognoosi järgi on Eesti elektritarbimise mahuks aastal 2030 hinnatud 11,2 teravatt-tundi ja aastal 2035 18,5 teravatt-tundi.

Vastuseks riigikontrolli selle aasta 17. jaanuaril saadetud päringule vastas kliimaministeerium 11. veebruaril, et ministeerium ise elektritarbimise prognoose ei tee ja soovitas MKM-i ja EISA prognoosi saamiseks pöörduda otse nende poole.

Riigikontroll palub asutustel hiljemalt 20. veebruariks saata ENMAK-i eelnõus ning elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõus viidatud elektritarbimise prognoosi terviktekst.

"Seda selleks, et riigikontrollil oleks võimalik tutvuda prognoosi teinud ekspertide arvutuste ja kaalutlustega, mille tulemusena hinnatakse 2035. aasta elektritarbimist mahus kuni 18,5 teravatt-tundi ning oleks võimalik näha ka 2035. aastale eelnevate ja järgnevate aastate tarbimise prognoosi," seisab teabenõudes.

Samuti palub kontroll infot elektritarbimise prognoosi koostanud ekspertide kohta, et nad saaksid vajadusel prognoosiga seonduvat täpsustada.