X!

OTSE: Riigikogu erikomisjon arutab energiamajanduse plaanide mõju eelarvele

Majandus
Majandus

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab kolmapäeval toimuval avalikul istungil energiamajanduse arengukava aastani 2035 ja selle mõju riigi eelarvele. Rahvusringhäälingu veebiuudised teevad arutelust otseülekande.

Energiamajanduse arengukava 2035 (ENMAK 2035) seab Eesti energiasüsteemi arendamisel kesksele kohale süsinikuheite vähendamise, taastuvenergia osakaalu suurendamise ja varustuskindluse tagamise. Arengukava elluviimine nõuab märkimisväärseid investeeringuid nii riigilt kui ka erasektorilt, märkis riigikogu pressiteenistus.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu leiab, et arengukava ümber toimunud segadus jätab liiga palju küsimusi vastuseta nii rahastamise kui ka elluviimise osas.

"Komisjon ootab valitsuselt selgeid vastuseid, kuidas tagatakse nii energiajulgeolek kui ka maksumaksja raha mõistlik kasutamine," ütles Reinsalu.

Avalikule istungile on kutsutud Kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga, Eesti Energia juhatuse liige Lauri Karp, Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter, Eesti Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni esimees Arvi Hamburg ja Tallinna Tehnikaülikooli energiainstituudi direktor Alar Konist.

Vaata otseülekannet siit:

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

kõik rehkendama!

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:25

Raadiouudised (08.10.2025 09:00:00)

09:24

Hegle Pärna: kas Digar jääbki lukku?

09:23

Otse kell 12.30: Nobeli keemiapreemia väljakuulutamine

09:16

Kristin Kuuba tagas kõrgetasemelisel turniiril koha 16 parema seas

09:14

Hispaania Baleaaride saarestik seisab silmitsi tõsise rändekriisiga

08:57

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:48

Kersti Kaljulaid: spordis ei ole demokraatiat

08:45

Otse kell 10: teaduspoliitika konverents tehisaru rakendamisest Uuendatud

08:44

Hiinlannast eesti keele fänn: mina teen oma magistritöö sihitisest

08:41

Keskkonnaamet andis loa Soomaal hunte küttida

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.10

Sõja 1322. päev: Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

07.10

Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos

07.10

Fotod: Lehtme end süüdi ei tunnista ja taotleb kohtuasja lõpetamist Uuendatud

07.10

Soome tolli juht: Hiina veebiostude tsunami tuleks peatada

07.10

Leedu autojuhid eelistavad kütuse võtmiseks Eesti tanklaid

07.10

Enamik Lehtme hagist loobumist pooldanud Slava Ukraini liikmetest otsust põhjendada ei soovi

07.10

Uuring: ligi pooled Eesti õpetajaist plaanivad lähiaastail ametit vahetada

07.10

Euroopa Liit plaanib parandada veebiküpsiste reeglit

06.10

Sõja 1321. päev: Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast

07.10

Kubilius: Saksa luure andmeil arutatakse Kremlis NATO ründamist

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

09:16

Kristin Kuuba tagas kõrgetasemelisel turniiril koha 16 parema seas

08:48

Kersti Kaljulaid: spordis ei ole demokraatiat

08:08

Eesti malenaiskond jätkas EM-il võidukalt

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

loe: kultuur

08:00

Kultuuri kodu | Ain Angeri ees on suurte ooperimajade uksed avali

07.10

Tekstiilikunstnik Aili Jung ketras Silueti moepildid seinavaipadeks

07.10

Kultuurikatlas toimunud häkatonil pandi Eesti muinaslood videomängudesse

07.10

Festival Moekunstikino toob ekraanile kümme moefilmi

loe: eeter

08:44

Hiinlannast eesti keele fänn: mina teen oma magistritöö sihitisest

07.10

Tunnustuspreemia pälvinud Juliana Volož: mänedžeritöös on iga päev midagi uut

07.10

Tallinnas on monumente nii suurkujudest ja loomadest kui lihtsast inimesest

07.10

Tšellist Marcel Johannes Kits: see kontsert läheb küll metsikuks kätte

Raadiouudised

07.10

Päevakaja (07.10.2025 18:00:00)

07.10

Viljandi Kutseõppekeskust vaevab ruumikitsikus

07.10

Harju maakohtus toimus eelistung Johanna Maria Lehtme süüasjas

07.10

Tartus esietendub Arvo Pärdi lastelugudele kirjutatud "Jussikese koolitee"

07.10

Pärnus käib vaidlus Ammende villa lähistele korterelamute ehitamise ümber

07.10

Aastaks 2030 tuleb 90 protsenti tekstiilijääke koguda eraldi ja sorteerida

07.10

Raadiouudised (07.10.2025 15:00:00)

07.10

Eesti õpetaja on rahvusvahelises võrdluses kõrgelt haritud ja suure autonoomiaga

07.10

Raadiouudised (07.10.2025 12:00:00)

07.10

Prantsusmaa poliitiline ebastabiilsus teeb Euroopa murelikuks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo