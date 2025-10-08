OTSE: Riigikogu erikomisjon arutab energiamajanduse plaanide mõju eelarvele

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab kolmapäeval toimuval avalikul istungil energiamajanduse arengukava aastani 2035 ja selle mõju riigi eelarvele. Rahvusringhäälingu veebiuudised teevad arutelust otseülekande.

Energiamajanduse arengukava 2035 (ENMAK 2035) seab Eesti energiasüsteemi arendamisel kesksele kohale süsinikuheite vähendamise, taastuvenergia osakaalu suurendamise ja varustuskindluse tagamise. Arengukava elluviimine nõuab märkimisväärseid investeeringuid nii riigilt kui ka erasektorilt, märkis riigikogu pressiteenistus.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu leiab, et arengukava ümber toimunud segadus jätab liiga palju küsimusi vastuseta nii rahastamise kui ka elluviimise osas.

"Komisjon ootab valitsuselt selgeid vastuseid, kuidas tagatakse nii energiajulgeolek kui ka maksumaksja raha mõistlik kasutamine," ütles Reinsalu.

Avalikule istungile on kutsutud Kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga, Eesti Energia juhatuse liige Lauri Karp, Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter, Eesti Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni esimees Arvi Hamburg ja Tallinna Tehnikaülikooli energiainstituudi direktor Alar Konist.

Vaata otseülekannet siit: