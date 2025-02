Raasukese esimene töö EISA nõukogu esimehena on uue juhi valik

Sel nädalal selgus, et EISA nõukogu liikmeks ja ühtlasi selle juhiks saab Erkki Raasuke.

Seni EISA nõukogu juhtinud Sandra Särav ütles ERR-ile, et Raasuke on juba võtnud üle sihtasutusele uue juhi valimise protsessi, kuid samuti on plaanis üle vaadata nõukogu koosseis ja suurus ehk kas see on praeguses mahus ja esindatuses kõige mõistlikum. Särava kinnitusel on võimalik, et muudatusi on tulemas ka nõukogu liikmete osas.

"Saame ka kogu EIS-i juhtimist vaadata nii nagu peab, et ministeerium, juhatuse ja nõukogu esindaja seavad trios eesmärke," lausus Särav.

Erkki Raasuke ei soovinud veel rääkida, millised on tema edasised mõtted EISA-t ootavate muudatuste osas.

"Mul on olnud väga vähe võimalust organisatsiooni endaga suhelda, nii et teen kõigepealt need suhtlused meeskonnaga ära," lausus Raasuke.

Uue juhi valikuga ollakse Raasukese kinnitusel kenasti protessis, kuid alles teel, mitte lõpus. Ta märkis, et asjad lähevad ilusti, kuid enne, kui paberitele pole alla kirjutatud, pole midagi lõpetatud.

Särav ütles, et kuni ta juhtis nii EISA nõukogu kui oli ka ministeeriumi esindaja nõukogus, oli olukord kummaline: ühelt poolt tuli asekantslerina nagunii paljusid EISA-t puudutavaid protsesse juhtida ning asutaja ootused kirja panna, teisalt tuli tal nõukogu juhina neid ootusi ellu viia, tegelikult pole aga kahel toolil korraga mõistlik istuda.

"Ministeeriumi esindaja on tegelikult alati olnud nõukogu aseesimees," tõdes Särav, kes ütles, et nõukogu esimehena tegeles ta sellega, et enda asemel sobivat kandidaati leida ning kui õnnestus Raasuke ära veenda, oligi Säraval aeg aseesimehe kohale taanduda.

Särav rõhutas Raasukese väärtuslikkust kogu tema finantssektori taustaga ja EISA suundumusega olla ettevõtjatele väärt partner.

EISA loodi 2022. aastal Kredexi ja ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) liitmisel ning praegu kuuluvad selle nõukokku Hando Sutter, Mait Palts, Oliver Väärtnõu, Renno Veinthal, Hannes Ojangu, Anto Liivat, Taavi Tamkivi, Sandra Särav ja Erkki Raasuke.

EISA eelmise juhatuse esimehe Kati Kusmin kutsus nõukogu tagasi detsembris, sest leidis, et muudatused pole toimunud piisavalt kiiresti ja sisuliselt.