Trump tegi mitu otsust fossiilenergia tootmise suurendamiseks

Trump käskis moodustada ametlikult riiklik energiaturu domineerimise nõukogu, ja nõudis sellelt kiiret tegutsemist, et suurendada juba niigi rekordilist kodumaist nafta- ja gaasitootmist. Nõukogu hakkab juhtima USA-s riiklikke ressursse haldav siseminister Doug Burgum.

Nõukogule antakse ulatuslikud volitused energia ammutamise lubade andmise, tootmise, genereerimise, jaotamise, reguleerimise ja transpordiga tegelevate föderaalametite üle ning mandaat vähendada bürokraatiat, suurendada erasektori investeeringuid ja keskenduda innovatsioonile täiesti tarbetu reguleerimise asemel, ütles Trump.

Trumpi administratsioon teatas ka, et on andnud tingimusliku ekspordiloa tohutule veeldatud maagaasi (LNG) projektile Louisianas, mis on esimene uus LNG ekspordiluba pärast seda, kui eelmine president Joe Biden peatas nende väljastamise aasta tagasi.

Lisaks teatas Trump, et on andnud siseministrile Doug Burgumile korralduse tühistada Bideni keeld teha avamere naftapuurimisi ida- ja läänerannikul. President kommenteeris, kuidas ta kavatseb puurimist hoogustada, ja ütles, et enam kui 600 miljonit aakrit riigile kuuluvaid alasid avamerel on nüüd nafta ja gaasi ammutamiseks avatud ning see võib aidata kaasa riigi tulude suurendamisele.

Trump lubas ka taaselustada maagaasi Pennsylvania puurimisväljadelt New Yorki transportiva torujuhtme ehitamise, mille ettevõte Williams Cos tühistas 2020. aastal pärast New Yorgi poliitikute ja keskkonnakaitsjate vastuseisu. Trumpi sõnul võiks torujuhe langetada energiahindu riigi kirdeosas kuni 70 protsenti.

Kokkuvõttes rõhutasid meetmed Trumpi pühendumust suurendada USA energiatootmist, eriti fossiilkütuste, nagu nafta ja maagaas, tootmist ning kõrvaldada regulatiivsed tõkked, mis võivad seda aeglustada, kommenteeris uudisteagentuur Associated Press (AP). Trump ütles, et Ameerika Ühendriike on õnnistatud "vedela kullaga" ja ta on kutsunud energiaettevõtteid üles müüma rohkem naftat ja gaasi liitlastele Euroopas ja kogu maailmas.

"Me teenime rohkem raha, kui keegi kunagi energiaga teeninud on," ütles Trump reedel ovaalkabinetis toimunud üritusel. Ameerika Ühendriikides on "puhas energia, väga puhas ilus energia. Meil on vedanud, et see meil on. Ma nimetan seda vedelaks kullaks meie jalge all. Ja me hakkame seda kasutama."

Trump andis korralduse tühistada LNG ekspordilubade külmutamine päeval, mil ta 20. jaanuaril teist korda ametisse astus.

Reedel ekspordiloa saanud Commonwealth LNG, mis on oma luba oodanud kauem kui ükski teine ​​ettevõte, soovib ehitada Louisianasse 9,5 miljoni tonnise aastatoodanguga tehase, et müüa selle kaudu LNG-d riikidele, millel pole USA-ga vabakaubanduslepingut.

"Tänased tegevused näitavad, et president Trump seab esikohale Ameerika energiatööstuse ning me olema rõõmsad kui ka tänulikud, et oleme saavutanud need olulised regulatiivsed eesmärgid," ütles Commonwealthi tegevjuht Farhad Ahrabi.

Ettevõte teeb pärast loa saamist lõpliku investeerimisotsuse 2025. aasta septembris ja loodab tootmise käivitada 2029. aasta alguses.

Veel kaks USA veeldatud maagaasi ettevõtet, Cheniere LNG.N ja Energy Transfer, on öelnud, et kavatsevad kütuse eksportimise plaanidega täie hooga edasi liikuda.

Eeldatakse, et USA LNG eksport kahekordistub enne kümnendi lõppu, tuginedes lubadele, mis anti enne Bideni kehtestatud pausi.

See on suurendanud keskkonnakaitsjate muret, et LNG buum võib suurendada süsinikdioksiidi (CO2) heitkoguseid, samas kui mõned USA ettevõtted ja kütusest sõltuvad tööstusharud on mures, et see võib kodumaist gaasihinda tõsta.

Samas vähendab USA tarnitav LNG seni Venemaalt gaasi ostnud Euroopa riikide sõltuvust Vene gaasitarnetest.