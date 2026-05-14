Iraani meedia: Iraan lasi Hiina laevad Hormuzi väinast läbi

Iraan on suures osas blokeerinud laevaliikluse väinas alates 28. veebruaril USA ja Iisraeliga puhkenud sõjast. Rahuajal läbib seda teed ligikaudu viiendik maailma nafta- ja veeldatud maagaasi (LNG) saadetistest, samuti veetakse sealtkaudu muid olulisi kaupu, nagu väetised.

"Islamivabariigi otsuse kohaselt lubati mitmel Hiina laeval läbida Hormuzi väina Iraani juhitud transiidiprotseduuride alusel," teatas uudisteagentuur Tasnim. Agentuur lisas, et Pekingi taotlusel alanud läbipääs algas kolmapäeva õhtul pärast "kokkuleppe saavutamist Iraani kehtestatud transiidireeglite osas".

Sarnase teate edastas ka uudisteagentuur Fars, Iraani riigitelevisioon aga teatas, et läbipääsu lubati enam kui 30 laevale, kuigi polnud selge, kas kõik neist olid Hiina alused.

Iraani kontroll veetee üle on raputanud maailmaturge ja andnud Teheranile märkimisväärse mõjuvõimu, samal ajal kui Ühendriigid on kehtestanud Iraani sadamatele oma mereblokaadi.

Laevade läbilaskmine toimub ajal, mil USA president Donald Trump külastab Hiinat, kus ta kohtus neljapäeval oma ametivenna Xi Jinpingiga, et pidada kõnelusi, mis hõlmasid ka Iraani sõda.