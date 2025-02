Kellogg: Venemaa peab tegema territoriaalseid järeleandmisi

Kohtumisel Briti, Poola ja Ukraina välisministritega viitas ta võimalikele järeleandmistele ka Ukraina poolt. Lisaks andis Kellogg hinnangu, kui tõhusad on praegu Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid.

"Need on tasemel kuus punkti 10-st. Aga nende rakendamine on tasemel kolm 10-st. Meil on vaja sanktsioone, mis tabavad majandust. Me tegime sellist asja minevikus Iraaniga, kehtestasime sanktsioonid, mis murdsid seda riiki väga rängalt," rõhutas ta.

Varem teatas Unian, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski pakkus Kelloggile võimalust minna temaga koos rindele. "Ameerika pool vajab palju detaile, rohkem teadmisi toimuvast, et mõista reaalsust mitte kellegi teise mõjul, vaid näha seda ise...", - ütles Ukraina president.

Kelloggi sõnul peaks sõda Ukrainas lõppema vähem kui aastaga. "Ma isiklikult võtan kõigi osapoolte kaasamiseks 180 päeva .... President Trump on vähem kui 30 päeva ametis olnud ja me oleme viimase 30 päevaga saavutanud rohkem kui eelmine administratsioon kolme aastaga," rõhutas ta.

Kellogg märkis, et Ukraina on võidelnud Venemaa agressiooni vastu vapralt.

"Olgem ausad. Ukraina võitles vapralt. Esmalt tuleb peatada verejooks ja siis edasi ravida. Milline plaan ka poleks, tuleb kõvasti mõelda. Kui te mõtlete võidule nagu Teises maailmasõjas, siis seda tõenäoliselt ei juhtu," ütles Kellogg.