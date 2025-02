Kolonel: aktiivsuse kasv Ukraina sõjas on seotud võimalike rahukõnelustega

Viimasel ajal on sõjaline aktiivsus nii Ukraina kui ka Venemaa poolel kasvanud ja see on peamiselt seotud võimalike rahukõneluste ootusega, ütles õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu.

"Viimasel ajal on rindel aktiivsus kindlasti tõusuteel ja tõenäoliselt on ju selleks põhjuseks läbirääkimised, mis võivad olla lähitulevikus ees. Mõlemad pooled tahavad selleks ajaks kindlasti teatud edusamme saavutada ja see tingibki võib-olla verisema mineku rindel," rääkis kolonel Fredi Karu "Ukraina stuudios".

Sõja mõlemad osapooled on Karu sõnul teatud edu ka saavutanud.

Ukraina viimase aja üks eesmärkidest on Karu sõnul olnud Kurski oblast Venemaal, kus Ukraina väed üllatusrünnaku tegid. "Nende eesmärke võis olla, ma arvan, kolm: siduda Vene jõudusid, tuua teistelt rindejoonelt neid sinna juurde, võib-olla saada vahetuskaup läbirääkimisteks ja kindlasti anda valus hoop Kremli mainele kui sellisele," lisas ta.

Karu selgitas, et kui Ukraina vägede esimene rünnak Kurski oblastis tuli paljudele üllatusena, siis veebruari alguses alanud teine pealetung oli samasugune üllatus.

"Nad kasutasid tõenäoliselt ära Vene poole väikest nõrkust või peataolekut ja hõivasid ju uusi alasid. Ja see, ma ise arvan, on peamiselt seotud läbirääkimiste saabumisega, et saada head vahetuskaupa ja näidata Vene rahvale, et kõik ei ole seal väga hästi," selgitas kolonel.

Ukraina sai hiljuti Prantsusmaalt juurde Mirage-2000 hävitajaid. Karu ütles, et saadud lennukite täpne arv ei ole teada, kuid nende saamine näitab Ukrainale, et liitlased Kiievit jätkuvalt toetavad. Karu sõnul on Mirage'idest Ukrainale kindlasti palju abi, kuna tegemist on NATO lennukitega, mis suudavad kanda erinevat NATO relvastust.

Ukrainale on sõjas raskusi valmistanud Venemaa liugpommid, mis rindejoone lähedal hävitustööd teevad. Karu selgitas, et kuigi liugpommid ei ole eriti täpsed, on Venemaal neid palju ja tekitavad suurt kahju.

Karu sõnul on liugpommide kahjutuks tegemine küsitava väärtusega just seetõttu, et neid on palju.

"Ma arvan, et kõige kasulikum oleks teha kahjutuks lennukid, millega Vene väed liugpomme viskavad," lisas Karu. "Lennukeid on kindlasti raskem juurde teha kui liugpomme."