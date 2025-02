USA tõi Euroopasse veel ühe strateegilise pommitaja B-52

Tegemist on esimese lähetusega Suurbritanniasse Donald Trumpi teisel ametiajal ning seda on kirjeldatud signaalina Ühendriikide ühisest pühendumusest piirkondlikule julgeolekule ja NATO kollektiivkaitsele.

Pommitajad, mis on võimelised kandma tuumarelva, on paigutatud Fairfordi õhujõudude baasi Inglismaal. Nende liigutamist Põhja-Dakota osariigis asuvast Minoti lennuväebaasist alustati juba teisipäeval.

USA õhujõudude Euroopa väejuhatuse teatel saadetakse pommitajad Euroopasse, et osaleda koos liitlasvägede õhujõududega õppustel ja treeninglendudel, et luua ühtekuuluvust ja lihvida kollektiivseid võimeid, teatas USA õhujõudude Euroopa väejuhatus.

"Väljaõpe koos meie liitlaste ja partneritega tagab tõrgeteta integratsiooni, tugevdades meie kollektiivset heidutus- ja sõjapidamisvõimet Euroopas," ütles kindralmajor Joseph Campo, USA õhujõudude Euroopa operatsioonide ja strateegilise heidutuse juht.

Pärast Atlandi-ülest lendu on USA õhujõudude esimesed pommitajad Euroopa kohal juba sooritanud oma esimese plaanilise missiooni koos Prantsusmaa, Rootsi ja Soome hävitajatega.

Lähetuse ajal jätkavad pommitajad integreerumist liitlaste ja NATO partneritega, viies läbi ühiseid õppemissioone, et parandada koostalitlusvõimet ja valmisolekut kogu piirkonnas. See integratsioon rõhutab, kui oluline on lihvida USA strateegiliste jõudude dünaamilist paigutamist, et hoida ära agressiooni ja kohaneda muutuva julgeolekukeskkonnaga, teatas väejuhatus.

"Väljaõpe koos NATO liitlastega tugevdab meie võimet tegutseda ühtse meeskonnana," ütles pommitajate üksuse ülem kolonelleitnant Joseph Cangealose. "Need missioonid tugevdavad meie partnerlust ja valmistavad meid ette otsustavate võimete pakkumiseks, millal ja kus iganes neid vajatakse."