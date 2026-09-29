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Trumpi sõnul poleks tohtinud Briti lennubaasi ründamises kahtlustatavaid vabastada

Välismaa
Ajakirjanikud Fairfordi baasi piirdeaia ääres.
Ajakirjanikud Fairfordi baasi piirdeaia ääres. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / NEIL HALL
Välismaa

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et Ühendkuningriigi politsei ei oleks tohtinud vabastada kautsjoni vastu viit meest, kes vahistati päev varem Briti lennuväebaasi lähedal, mida kasutavad Ameerika Ühendriikide õhujõud.

"Ma olen üllatunud, et nad vabastati. Mina poleks seda teinud," ütles Trump Ovaalkabinetis ajakirjanikele. "Me teame nende kohta kõike. Meie poleks neid vabastanud," lisas ta.

Samas tunnistas Trump, et Briti ametivõimud on teinud tihedat koostööd Ühendriikidega.

Briti politsei teatas samas, et pühapäeval kinni peetud meeste vabastamine ei tähenda uurimise lõppemist. Neile kehtivad endiselt ranged piirangud nende liikumise ja teistega suhtlemise osas.

Küsimusele, kas varastes 20ndates eluaastates meestel on seoseid Iraaniga, vastas Trump, et see on võimalik, kuid ei täpsustanud asjaolusid.

"Ma ei taha seda teha. Ma küll tean vastust, kuid eelistan seda mitte öelda. Mina poleks neid vabastanud," kordas USA riigipea.

Iraan on teatanud, et ei ole selle juhtumiga seotud.

Võimaliku terrorirünnaku Ühendkuningriigi Fairfordi õhuväebaasi suhtes paljastas juhuslikult kohalik talunik, kirjutasid esmaspäeval Briti väljaanded.

Uudisteagentuuri Press Association teatel märkas peolt koju sõitnud naine pühapäeva varahommikul baasist vaid umbes 300–400 meetri kaugusel tee äärde pargitud kolme valget kaubikut. Autode juures viibis rühm kapuutside ja suusamaskidega mehi, kes naise sõnul näisid olevat Lähis-Idast.

Naine kutsus kohale politsei, kes pidas terroriakti ettevalmistamises kahtlustatuna kinni viis meest. Baasi lähedal elavad inimesed on pidanud häiretega harjuma, sest Ühendriigid said kevadel Suurbritannialt loa kasutada Fairfordi baasi rünnakuteks Iraani vastu.

Otsuse vastu on meelt avaldatud ja politsei on turvameetmeid karmistanud.

USA välisminister Marco Rubio teatas esmaspäeva õhtul, et USA kasutatava Ühendkuningriigi lennubaasi lähedal kavandatud võimalik pommirünnak oli välismaise osalise kätetöö.

"Selles on selgelt näha välismaise osalise käsi," kinnitas Rubio esmaspäeval telekanali Fox News saatejuhile Sean Hannityle antud intervjuus.

Rubio lisas siiski, et ei hakka esialgu üksikasjadesse laskuma.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-STT-BNS

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