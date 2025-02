Tusk: Poola ei saada vägesid Ukrainasse

Poola peaminister Donald Tusk osaleb Pariisis toimuval erakorralisel tippkohtumisel ning ütles vahetult enne äralendu, et tema riik ei saada vägesid Ukrainasse.

Euroopa riikide juhid kogunevad esmaspäeval Pariisis, et arutada USA ja Venemaa kõnelusi. Väidetavalt on arutelu all ka rahuvalvajate saatmine Ukrainasse.

Briti peaminister Keir Starmer juba teatas, et on valmis saatma Briti väed Ukrainasse, kui seal rahu sõlmitakse ning rahvusvahelised rahuvalvejõud kohale saadetakse.

Tusk aga teatas esmaspäeval, et Poola ei kavatse saata vägesid julgeoleku kindlustamiseks Ukrainasse. Tusk ütles, et Varssavi annab Ukrainale rahalist ja sõjalist abi.

"Poola toetab Ukrainat nii nagu ta on siiani teinud, vastavalt meie rahalistele võimalustele, sõjalise ja humanitaarabi osas. Me ei kavatse saata Poola sõdureid Ukraina territooriumile. Me anname logistilist ja poliitilist tuge riikidele, kes võivad tulevikus selliseid garantiisid, selliseid füüsilisi garantiisid anda," ütles Tusk.

Tusk hoiatas veel, et Euroopa ja USA liitu ei tohi seada kahtluse alla.

"Poola, saab ja peab mängima positiivset rolli. Selle all pean silmas võimalikult tiheda koostöö tagamist Poola, Ukraina, Euroopa Liidu, USA, Euroopa riikide nagu Suurbritannia ja Norra vahel. Siin ei saa olla kohta "kas/või" - Euroopa Liit või USA," rääkis Tusk.

Tusk ütles, et praegu pole õige aeg mõelda NATO Atlandi-ülesele sõjalisele liidule alternatiivi loomisele ning Ukrainale julgeolekutagatisi pakkuvad riigid peavad olema kindlad, et suudavad need täita.

"Peame näitama, et oleme võimelised investeerima rohkem oma kaitsevõimesse. Ma küsin valitsusjuhtidelt, kas nad on valmis reaalseid otsuseid võtma vastu," märkis Tusk.