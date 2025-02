Digiraadio sageduslubade konkursile esitas ainsana taotluse Levira

Avalikul konkursil osalejad pidid TTJA-le nõutud dokumendid esitama hiljemalt 17. veebruaril kella 23.59-ks, taotluse kvalifitseerimine viiakse läbi TTJA poolt kaheksa tööpäeva jooksul.

Konkursi objektideks on kolm sagedusluba sagedusalas 174–225 MHz üleriigiliseks kasutamiseks. Konkursiga võib üks taotleja saada kuni kolm sagedusluba.

Loa saaja peab digiraadio levivõrgu välja ehitama ja pakkuma raadiojaamadele leviteenust hiljemalt aasta pärast loa saamist.

Paljudes Euroopa riikides kasutusel olev digiraadio võimaldab ühes sageduskanalis edastada mitut programmi, mis võivad olla erineva helikvaliteediga ja lisaks edastada täiustatud infoteenuseid (tekstiteated, pildid ja muud andmed).

Paremat helikvaliteeti pakkuva digiraadio vastuvõtjad on hakanud aina rohkem levima ka tarbijate hulgas – näiteks peab kõikidel uutel autodel, mis müüdi pärast 2020. aasta 20. detsembrit, olema digiraadio vastuvõtu võimekus.

Konkursi võitjad saavad esitada konkursi korraldajale sagedusloa taotlused. Eeldatakse, et konkurss lõppeb hiljemalt märtsi teises pooles.

2022. aastal alustati Eestis digiraadio (DAB+) katsetamisega.

Mujal Euroopas on digiraadio analoograadio ehk FM-sageduste kõrval olnud juba aastaid kasutusel,

Eesti raadiosagedusplaanis (ERSP) on digiraadio jaoks eraldatud sagedusvahemik 174-240 megahertsi (MHz). Vahemik 225–240 MHz on kasutusel riigikaitse otstarbel, seega on võimalik digitaalringhäälingu jaoks kasutusele võtta vahemik 174–225 MHz, millega saaks moodustada kuni viis üleriigilist katteala.

Selles sagedusalas saaks kasutusele võtta nii digitelevisiooni kui digiraadio. Üks TV kanal on 7 MHz lai ja üks raadiokanal 1,5 MHz lai. Ühe televisioonikanali asemel saaks kasutada kuni neli digiraadio kanalit. Sagedusala 174–230 MHz mahutaks seega 8 TV kanalit või 32 raadiokanalit.

Digiraadio kasutuselevõtt ei tähenda, et Eestis pandaks samal ajal kinni FM-sagedused. Asjaosaliste sõnul ei juhtu seda lähima kümne aasta jooksul.

Digiraadio kuulamiseks on vaja DAB+ signaali vastuvõtjat, mis näiteks on olemas paljudes uuemates, peale 20. detsembrit 2020 müüdud uutes autodes. DAB+ raadiod on müügil tehnikakauplustes ja internetipoodides.