Järgmistel päevadel on tuult ja lumesadu vähem

Öö vastu kolmapäeva on Eestis muutliku pilvisusega. Kohati sajab vähest lund ja on pinnatuisku. Puhub loode- ja põhjatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti 13, öö hakul kuni 16 meetrit sekundis. Külma on 5 kuni 10, Lääne-Eestis kohati 13, tuulepealsel rannikul 1 kuni 5 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub loode- ja põhjatuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Külma on 5 kuni 12, rannikul 1 kuni 5 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub loode- ja põhjatuul 2 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis, õhtul pöördub tuul läänekaarde ja nõrgeneb veel. Külma on 1 kuni 6 kraadi, saartel tõuseb õhutemperatuur +1 kraadini.

Neljapäev on olulise sajuta. Öösel on külma 9 kuni 15, kohati kuni 18, saartel ja läänerannikul 1 kuni 8 kraadi, päevane õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis -1 kuni +2, Ida-Eestis -6 kuni -1 kraadini.

Reede ennelõunal jõuab saartele lumesadu, mis laieneb päeval üle maa. Saartel läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks ning teed muutuvad väga libedaks. Öösel on külma 4 kuni 9 kraadi, saartel ja rannikul on õhutemperatuur -4 ja +1 kraadi vahel, päevane õhutemperatuur tõuseb -4 kuni +2 kraadini.

Laupäeval ja pühapäeval soojenemine jätkub ja paljudes kohtades võtavad võimust plusskraadid.