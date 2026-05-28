Reede tuleb tuuline

Reedel tõmbub madalrõhkkond rohkem ida poole ja selle piirest jõuab vihmahooge põhiliselt Eesti idaserva. Lääne pool on sajuvõimalus väike. Loodetuul on veel mõõdukalt tugev ja õhk jahedapoolne.

Laupäeval liigub aga Eesti kohale kitsas kõrgrõhuvöönd, mistõttu suuremal osal maast on ilm sajuta, ja vaid Eesti idaserva jõuab madalrõhkkonna mõjul veel vihmahooge. Tuul vaibub ja õhusoe pisut tõuseb - päeva maksimum kerkib 20 kraadi lähedale.

Öö tuleb Ida-Eestis pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma, lääne pool on ilm muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub valdavalt loode- ja põhjatuul 5 kuni 12, saartel ja rannikul puhanguti 18 m/s ning sooja on 4 kuni 10 kraadi.

Reede hommik on Eesti idaservas pilvisem ja kohati võib hoovihma sadada, lääne pool on selgem ja sajuta. Puhub loodetuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 15 m/s ning õhusoe jääb vahemikku 8 kuni 11 kraadi.

Päeval sajab Ida- ja Lõuna-Eestis kohati vihma. Lääne-Eesti püsib sajuta. Tuul puhub valdavalt loodest 5 kuni 11, iiliti kuni 17 m/s ning õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 12 kuni 17, tuulepealsel rannikul kuni 10 kraadi.

Laupäeval on suuremas osas maa sajuta ja vaid Ida-Eestis võib olla kohatisi vihmahooge. Tuul rahuneb, aga õhk on üpris jahe, seda just eriti öösel, mil õhutemperatuur jääb 3 kuni 9 kraadi vahele, maapinnal võib aga kohati lausa 0 kraadi lähedale langeda. Päeval on 12 kuni 21 kraadi.

Ka pühapäeval suuremat sadu ei tule ja tuul on nõrk. Öine õhusoe pisut tõuseb, päeva keskmine õhutemperatuur püsib 17 kraadi juures, nagu ka esmaspäeval, mil ilm on olulise sajuta ja tuul nõrk. Teisipäeva prognoos lubab aga taas mitmele poole hoovihmasid ja soojemat ilma.