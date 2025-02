Jõks: mullune halvima seaduse näide on maksukobar

Mullune parim seadus on õigusakte hinnanud žürii meelest jäätmeseadus, millega lihtsustati võimalusi, kuidas vanade autode omanikud saavad sellest lihtsamini lahti. Jõks tõi välja, et varem tuli romuomanikel teha bürokraatlikke samme, aga automaksu saabumise tuules tegi riik romust vabanemine kiiremaks.

Halvimast seadusest rääkides tõstis aga žürii esile selle, kuidas mullu kehtestati uusi makse.

"Maksude eesmärk riigieelarve täitmiseks on igati üllas, aga see, kuidas seda tehti ja kuidas valimiste eel välditi maksuteemat, ei ole hea õigusloomega kooskõlas. Maksumuudatused on tekitanud väga palju halduskoormust nii maksuametile kui ka inimestele. Maksukobar sai halvima seaduse tiitli sellepärast, kuidas seda tehti, mitte miks seda tehti," nentis Jõks.

Pretendente halvima seaduse tiitlile oli rohkemgi. Näiteks tõi Jõks raamatupidamisseaduse muudatused, millega erinevate kestlikkusaruannete sajad leheküljed juhendmaterjali tuleb ettevõtetel läbi lugeda, et veelgi paremaid aruandeid teha kellelegi, kellest pole teada, kes nad on ja mis sellest võidetakse. Ettepanekuid halvima seaduse kohta tehti üle 20.

Jõks sõnas, et bürokraatia levib Eestis vähkkasvajana. "Teeme aga muudkui piiranguid juurde. See iseloomustab möödunud aastat seadusloomes."

Bürokraatia vohamise ja üleliigse reguleerimise põhjuseks pakkus Jõks riigi usaldamatust. "Kui me magusamaksu ei kehtesta, siis võib-olla me sööme ennast paksuks. Teine asi on asendustegevus, sest ametnikud peavad ka suutma näidata, et nad midagi teevad – kõigepealt tekitavad probleemi ja siis hakkavad maksumaksja raha eest seda kangelaslikult lahendama."

Veel üks põhjus on Jõksi sõnul see, et millegipärast arvatakse, et karmimad reeglid, käsud, karjatused töötavad paremini kui veenmine.

Alanud aastal hakkavad juristid Jõksi kinnitusel iga kuu tegema bürokraatiaradarit, mis hakkab bürokraatiat suurendavatele otsustele avalikkuse tähelepanu juhtima.

Parima ja halvima seaduse valimise žüriisse kuulusid juristide liidust Priidu Pärna, Igor Rõtov Äripäevast, Guido Viik teenusmajanduse kojast ning vandeadvokaat ja teenusmajanduse koja juhatuse liige Jõks ise.