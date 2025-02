Reuters: USA keeldub esitamast Ukrainat toetavat ÜRO resolutsiooni

ÜRO riigid saavad otsustada resolutsiooni esitamises osalemise üle kuni hääletamiseni, mis toimub esmaspäeval. Peaassamblee resolutsioonid ei ole siduvad, kuid neil on poliitiline kaal, mis peegeldab globaalset vaadet sõjale.

Tegemist oleks esimese korraga täiemahulise sõja jooksul, kui USA ei ole Ukrainat toetava ÜRO resolutsiooni esitajate ringis.

"Varasematel aastatel on USA järjekindlalt olnud Ukrainas õiglase rahu saavutamiseks selliste resolutsioonide esitajate seas," ütles neljapäeval üks allikatest.

Teine diplomaatiline allikas ütles Reutersile, et resolutsiooni esitajate hulgas on rohkem kui 50 riiki, kuid keeldus neid nimetamast.

Kolmas anonüümsust palunud diplomaatiline allikas ütles: "Praegu on olukord selline, et nad (USA) sellele alla ei kirjuta." Allikas lisas, et selle asemel püütakse otsida toetust teistelt riikidelt.

ÜRO hääletus toimub ajal, mil pinged Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trumpi vahel on aina kasvanud.

ÜRO resolutsiooni eelnõu, mida Reuters nägi, kutsub üles olukorda Ukrainas deeskaleerima ning nõuab vaenutegevuse kohest lõpetamist ja Ukraina-vastase sõja rahumeelset lahendamist kooskõlas ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õigusega.