ERR Saksamaal: Merz lubab taastada Saksa tööstusliku jõu

Ühel oma viimasel kampaaniaüritusel enne valimispäeva meenutas Saksa kristlike demokraatide juht Friedrich Merz erakonnakaaslastest suurmehi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma tunnen, et ma olen osa Konrad Adenaueri ja Helmut Kohli traditsioonist, olles see kellel on kohustus koos CDU-ga tagada, et see pärand jätkuks," ütles Merz.

Veel veidi üle päeva enne valimisi on Saksa Kristlike Demokraatide tuju ülev. Küsitluste järgi on üsna tõenäoline, et järgmiseks Saksa liidukantsleriks saab Friedrich Merz.

"Saksamaa oli tuntud majandusliku jõu poolest. Ma usun, et ta suudab Saksamaa taas selleni tagasi tuua," ütles CDU toetaja Esma.

"Kui majandusel läheb hästi on ka võimalus teha teisi asju," lisas samuti CDU-d toetav Volker.

Kolmanda CDU toetaja Leonardi sõnul on kõige tähtsamad teemad majandus ja migratsioon. "Meil on palju probleeme siin Saksamaal. Me peame need parandama ja ma arvan ainuke inimene, kes seda suudab on Friedrich Merz," lausus ta.

Loobuda tuleb unelmatest ja vaja on uut tööstuspoliitikat, ütles Merz.

"Mitte pilvede ja lindude maa jaoks, vaid tööstusliku Saksamaa jaoks. See riik, daamid ja härrad, peab jääma tööstusmaaks. Aga see ei juhtu, kui me jätkame kliimapoliitika, keskkonnapoliitika, praeguse valitsuse majanduspoliitikaga. Seda tuleb põhimõtteliselt muuta," sõnas Merz.

Saksamaal peab olema jõudu, et Euroopa Liidus ja maailmas võtta juhtroll. 2014. aastal ei mõistnud Saksamaa Ukrainas toimuvat, rääkis Merz, seda viga ei saa korrata.

"Kui me jälle ennast petame, siis hind ei ole väga kõrge vaid inimestele Ukrainas. Siis on selle hind ka meile väga kõrge," ütles Merz.

Saksamaa parlamendihoone Berliinis ootab uusi tulijaid, maja ees tuletas kümmekond inimest meelde vajadust kliimasoojenemist pidurdada. Seda on kliimaprotestide tippajaga võrreldes väga vähe.

"Poliitika on selline, on saavutatud see, et migrantide teema on esiplaanile tõstetud, ja see, mille kallal nad töötada ei taha, on lükatud tahaplaanile," ütles Liane.

Uuringufirma Forsa küsitlustes on inimesed oma esimeste muredena nimetanud siiski hoopis paremäärmusluse tõusu ja majandust.

"Võib ju öelda, et muretsemine majanduse pärast on luksusprobleem Kesk-Euroopas, aga see on rohkem ebakindluse tunne, on olnud teateid mitmete ettevõtete sulgemise plaanidest, ka suurte ettevõtete. Ja ärevus tööturu pärast, see on see, mille pärast inimesed muretsevad," ütles uuringufirma Forsa tegevjuht Peter Matuschek.

Migratsioon on aga samuti oluline teema olnud ja sellele on hoogu andnud mitmed asüülitaotlejate toimepandud rünnakud. Poliitikud on migratsioonidebatis keskendunud kitsalt 40 000 illegaalselt riigis viibiva inimese väljasaatmisele mitte laiemale pildile, ütleb migratsioonipoliitika ekspert.

"On tõsi, et me võiksime parandada Saksamaa väljasaatmissüsteemi. Teisalt on meil üle kolme miljoni inimese, kes on seaduslikud pagulased Saksamaal ja me ei aruta selle üle, kuidas neid integreerida ja kuidas neid tööturule tuua ega muid selliseid asju," ütles Hildesheimi ülikooli migratsioonipoliitika professor Hannes Schammann.

Migratsiooniprobleemid on tuuleks purjedes paremradikaalidele. Partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) on neil valimistel tegemas läbi aegade parimat tulemust. Ühe oma viimase ürituse korraldas partei Erfurtis, kus neil on eriti suur toetus.

"Mina sooviksin, et ma saaksin lapsed jälle üksi tänavale saata ilma hirmu tundmata," ütles AfD toetaja Susanna.

"Vene gaas on meilt ära võetud, seda tegi meie valitsus, mitte Putin," ütles Horst.

Viimasel ajal on AfD leidnud toetajaid teiselt poolt Atlandi ookeani.

"See on väga hea, et tal on sama arvamus, mis meil, et see sõda tuleb nii kiiresti kui võimalik lõpetada," ütles Jan viidates Donald Trumpi Ukraina sõja lõpetamise plaanile.

Teisel pool aedasid ja politseiahelat olid kohal aga need sakslased, kes omakorda AfD vastu võitlevad. "Natsid välja," skandeerisid nemad.