IMF hoiatas Saksamaad: valitsuse kulutuste tõusust üksi ei piisa

Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi valitsuse plaan turult laenatavate miljardite eurodega investeeringuid suurendada ei ole keskpikas perspektiivis piisav riigi nõrgeneva majanduse korda tegemiseks ning vaja on põhjalikumaid reforme, hoiatas Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) kolmapäeval.

"Ilma edasiste julgete reformideta nii siseriiklikult kui ka Euroopa Liidu tasandil seisab Saksamaa endiselt silmitsi püsivalt keerulise keskpika perioodi majanduskasvu väljavaatega," vahendas Financial Times fondi esindajate visiidi järel avaldatud hoiatust. Saksamaa majandus ei ole viimased neli aastat kasvanud.

IMF soovitas valitsusel kärpida abielupaaridele mõeldud maksusoodustusi, kaotada liigne bürokraatia ning edendada tootlikkust ja ettevõtlust. Suur osa Saksamaa tootmisest on lõksus suhteliselt madala kasvuga sektorites ja kannatab tiheneva konkurentsi all peamistes eksporditurgudel, lisati aruandes.

IMF kiitis aga Merzi reformi Saksamaa rangete põhiseaduslike laenupiirangute muutmiseks, mis avas ukse ühe triljoni euro suuruse võla abil rahastatavale taristu- ja kaitsekulutuste lainele järgmise kümnendi jooksul, nimetades seda märkimisväärseks.

Suuremad valitsuskulutused annaksid alates 2026. aastast teretulnud tõuke majanduskasvule ja on väga vajalikud, ütles valuutafond, lisades, et madala riigivõla taseme tõttu saab riik endale lisalaenamist lubada. "Prognooside kohaselt tõuseb võlg 2027. aastaks umbes 68 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP), mis on endiselt madalaim G7 riikide seas," rõhutas fond.

IMF-i andmetel tõuseb Saksamaa SKP järgmisel aastal umbes ühe protsendi ja majanduskasv kiireneb 2027. aastal 1,5 protsendini pärast seda, kui see 2025. aastal oli kõigest 0,2 protsenti ja kahel eelmisel aastal isegi langes. Kuid fond hoiatas, et väljavaated kalduvad siiski languse poole, lisades, et keskpika perioodi väljavaated on endiselt piiratud kiire rahvastiku vananemise ja kesise tootlikkuse kasvu tõttu. "Tööealise elanikkonna vähenemine järgmise viie aasta jooksul on Saksamaal järsem kui üheski teises G7 majanduses," teatas fond.

Fond palus Berliinil mitte kulutada lisalaenudega kogutavat raha valijatele hüvede pakkumisele. Bundesbank, Saksamaa majandusekspertide nõukogu ja kaks mõttekoda on kõik hoiatanud, et märkimisväärsed summad uut võlga võidakse ära raisata, kuna need on ette nähtud suuremate sotsiaalkulutuste ja muude vastuoluliste hüvede jaoks, mida tuleks rahastada tavapärasest eelarvest.

Uusi laene tuleb kasutada mõistlikult, et suurendada Saksamaa pikaajalist tootmisvõimsust, samal ajal kui tuleks vältida kalleid ja moonutavaid samme, rõhutas IMF. Näitena tõi fond välja vähendatud käibemaksumäärasid mõnes sektoris. Merz on lubanud alandada käibemaksu näiteks majutussektoris.