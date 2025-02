"AK. Nädal" uuris, kuidas jõuab kilu peolauale

Ajaloolaste sõnul on kama ja vürtsikilu ühed vähestest toitudest, mis ka tegelikult on Eestis välja mõeldud. Kui varem oli vürtsikilu argine igapäevaroog, piimasupi kõrvane, siis nüüd on sellest saanud vabariigi aastapäeva peolaua kroonimata kuningas.

Vürtsikilu on nii ehe Eesti asi, kui veel olla saab. Vähe sellest, et selle retsept on siin välja mõeldud, siis maailmakuulsaks tegi Tallinna vaeste lesknaiste näputöö kaupmees Sörenseni nutikas mõte hakata 19. sajandi keskel kilu plekkkarpi panema.

Tänapäeval on poeriiulid kilukarpidest lookas aastaringselt, aga tegelikult saab kilu püüda vaid kindlal ajal.

"Kõige parem (püügi)aeg on septembrist juunini ja kilu armastab külma vett, väga kvaliteetne kilu on just talvel," ütles DGM Schipppingu kvalitreedijuht Katrin Rüütel.

Maardu tehasesse jõudvad kalad on püütud Soome lahest, ettevõttel on kaks laeva, mis kilu traalimas käivad. Nelja tunniga on kala merelt tehases ja kui puhastamise ning fileerimise töö teevad tänapäeval ära masinad, siis pakkimine on jätkuvalt käsitöö. Ühes vahetuses jõuab inimene pakkida ligi 600 karpi kilu.

Mis on aga maitseained, mis vürtsikilule õige maitse annavad?

"Lisaks tavalisele soolale ja piprale on vürtspipar, nelk ja muud salajased koostisosad," lausus Rüütel.

Sügisel püütud kilu saab õige maitse juurde nädalaga, aga talvine kala peab laagerduma veidi kauem.

Eestlane armastab üle kõige punast kala, valgetest kaladest on kilu räime ja heeringa kõrval auväärsel kolmandal kohal. Aga üks aeg on erandiks.

"Kilumüük Eesti vabariigi sünnipäevakuul hüppeliselt kasvab, näeme viiekordset kasvu oma müügistatistikas. Samamoodi on suurema müügiga tähtpäeva eel kiluvõileibade teised koostisained, nagu leib, must tumeleib, või, munad," lausus Selveri ostudirektor Pille Raaliste.

Poeriiulil saab valida 14 eri kilukarbi seast, aga Raaliste sõnul ostetakse kõige enam klassikalisi vürtsikilusid. Popid on ka pisut mahedama maitsega Tallinna kilud. Aasta-aastalt kasvab valmis kiluleibade müük ja need on Selveri peolaua tellimuste seas väga levinud aastaringselt.

Kiluleivad ei puudu ka Hele Mai Alamaa sõpruskonna vabariigi aastapäeva peolaualt. Maitsva kiluvõileiva retsept on Alamaa sõnul ääretult lihtne.

"Kui sa võtad kõige parema leiva, kõige nunnuma kilu, mis tundub kõige parem, kõige parema muna, meil on siin peal ka väiksed mustaleedri kapparid, marineeritud sibulad, kindlasti midagi rohelist," ütles Alamaa.

Alamaa ise teeb sageli kiluleiba pestoga, seekord ootas vürtsikilu sööjat karulaugu pestol, aga kilu kaaslaseks sobivad väga hästi marineeritud sibulad, rukola ja miks ka mitte pisut sinepit. Samas passib kilu hästi koos kartuliga salatisse j a kui kiluvürtsi maitse ikka üldse ei meeldi, siis soovitab Alamaa teha võileivad hoopis rahvuskala räimega.

Taimetark Maret Allika sõnul saab tõeline eestlane olla ka kilu söömata.

"Ma arvan, et tuleb valida, mis sulle endale meeldib. Kui suur seltskond tuleb kokku, mõni ikka armastab kiluvõileiba ja teisele teed midagi teist, mis maitseb. Paned oma kõige ilusamad nõud, paned need toidud, mis maitsevad, ja ikkagi on pidupäev," lausus Allika.