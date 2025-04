Pärnus on esimesed räimesaagid kaldale jõudnud

Japsi sadama kai peal ootasid hommikul kalapaadi tulekut Pärnu Raja lasteaia lapsed. Varajane kevad lubas kaluritel räimepüünised juba mõned nädalad tagasi sisse panna ja nüüd on ka esimesed räimeparved Pärnu lahes kohal.

"Täna tõime 9000 kilogrammi räime külmhoonesse. Arvestades seda, et meil on alles aprillikuu ja käimas on ka veel me meritindi püük, siis see on üsna hea saak. Mis me siit kalda äärest mõrdadest oleme saanud, need on olnud sellised lahjad räimed, aga täna püünistes oli väga korralik kudekala juba," sõnas kutseline kalur Tarmo Luks.

Ka laste hinnangul oli räim ilus. Kõige suuremat elevust tekitas tööle hakanud kalapump.

Õiget räimeaega tuleb aga veel oodata. Oma tipu saavutab räimepüük mai keskpaigas.

"Tibusid loetakse juunikuus, eks me siis näeme, palju me teda kätte saame, aga ma arvan, et kui vesi saavutab oma õige temperatuuri, siis on ka räimeparved kohal ja saame korralikke saake kaldale tuua," ütles Luks.

Tänane näitas, et järelkasv kalasaakide kaldale toomiseks on olemas.