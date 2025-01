Kaljulaid: Trumpi ajal kaob USA ja Euroopa erisuhe

Järgmisel neljal aastal, mis Donald Trump on USA president, ei saa Euroopa oodata, et jätkub niivõrd loomulikuna tunduv erisuhe USA-ga, sest Euroopa saab Trumpi administratsiooni jaoks olema lihtsalt üks piirkond maailmas, ütles ERR-ile riigikogu saadik Raimond Kaljulaid (SDE).

Trumpi esmaspäevases kõnes mindi Euroopast ja Euroopa julgeoleku küsimustest ning liitlassuhetest suuresti mööda. Kaljulaidi sõnul on keeruline öelda, kas selle taga on Trumpi meeskonna enda eelistused või hinnang, et Trumpi valijate jaoks on olulised pigem teised teemad.

"Mulle mulle tundub, et üks asi, mida peab mõistma, on see, et paljuski Ameerika Ühendriikide ja Euroopa erisuhte ajastu, kas ajutiselt või alaliselt, seda on võimatu öelda, seda järgmised neli aastat tegelikult ei ole. Mulle näib, et Trumpi ja tema lähedaste inimeste hinnangul Euroopa on lihtsalt üks maailma piirkond teiste seas," lausus Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul jätkuvad kindlasti Euroopa ja USA kaubandussuhted ja kaitsekoostöö, kuid kümnendeid toiminud lähedasem suhtlus kaob.

"Euroopal ei ole, mulle tundub, Trumpi Valges Majas piltlikult öeldes mingit eelisjärjekorda. Euroopa liidritel ei ole põhjust loota suuremale lähedusele Ameerika Ühendriikide presidendile, mis varasematel kümnenditel on siiski olemas olnud," märkis ta.

"Mulle näib, et Ameerika on huvitatud suhete arendamisest erinevates maailma piirkondades, Euroopal ei saa olema mingit eeliskohtlemist," lisas Kaljulaid.

Riigikogu väliskomisjoni liige, Isamaa esimees Urmas Reinsalu Kaljulaidi hinnanguga täiesti ei nõustunud, märkides, et pigem on USA-l olnud aegade jooksul taoline erisuhe ühe Euroopa riigiga, Suurbritanniaga.

"Aga ma sõnastan nõnda, et neid väärtusvalikutest lähtuvaid konfliktikohti, kui ma võtan kas või Euroopa digitaalteenuste direktiivi ja platvormide tsensuuri, neid saab olema oluliselt rohkem, täiesti nõus. Eesti huvi on, et see suhe oleks võimalikult tugev, sest meil ei ole alternatiivi kollektiivses kaitses Ameerika Ühendriikide panusele, me peame sellest väga selgelt aru saama," lausus Reinsalu.

Reinsalu sõnul peab Eesti olema proaktiivne ning suhtluskohad ja ühised teemad ise USA uuele administratsioonile välja pakkuma.

"Eesti peab olema aktiivne suhetes Ameerika Ühendriikidega, pakkuma uusi initsiatiive ja ka Ameerika strateegilisi ootusi peegeldavaid seisukohti. Me peame leidma ka neid teemasid, mis on Ameerika Ühendriikide uuele administratsioonile olulised on, et seeläbi aktiivset koostööd arendada," ütles ta.

Laats: Trumpi tööriistaks saab olema majandus

Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats ütles ERR-ile, et Trumpi puhul on eelkõige tegu majandusinimesega, kes kavatseb majandust kasutada tööriistana ka välissuhetes.

"Ja kindlasti tema tööriistaks muutubki majandus ja selle reguleerimine ja erinevad tariifid, sanktsioonid. Ma arvan, et sama tööriistaga ta hakkab kohtlema nii Euroopat kui ka Hiinat. Küsimus, et mis ta sellega saavutada tahab. On need ju erinevad eesmärgid – esiteks kutsuda korrale Hiina ja teiselt poolt kaitsta ka oma majandust," lausus Laats.

Laatsi sõnul on oluline määraja ka Trumpi otsus rohepöördele piduri tõmbamiseks ja maavarade rohkemaks kasutamiseks.

"USA dikteerib meile, millise suuna majandus maailmas võtab," lausus Laats.

Ka Reinsalu märkis, et nagu paljud trendid, mis USA-st alguse saavad, jõuab Euroopasse ka Trumpi veetav pööre kliimapoliitikas.

"Nende trendide levimine majanduskonkurentsis on inertne, aga me peame väikse riigina tuult tajuma ka megatrendide raskuspunkti muutuse osas. Ma usun, et see tähendab ka Euroopa kogu rohepoliitikas hoopis teist mõtlemisnurka. Ja Eesti valitsuse käsitlus, et ehitame üles kogu oma energiamajanduse juhuelektrile, et see on keskne eesmärk 2035 – ma arvan, et see vajab põhimõttelist korrigeerimist isegi autonoomselt sellest, kas seal Ameerikas trend muutub või mitte," lausus Reinsalu.

Kaljulaid märkis rohepoliitika kohta, et see, mida otsustab föderaalvalitsus ja teevad osariigid, on kaks eri asja.

"Trump oma kõnes teatas sisuliselt rohepöörde poliitika lõpetamisest ja tagasi pööramisest ja fossiilsete kütuste valdkonna laiendamisest-arendamisest. Aga USA nii suur riik, seal on osariikidel omakorda väga suur poliitiline mõjujõud ja seetõttu kindlasti USA-s teatud määral siiski kliimapoliitikat aetakse edasi sellisel viisil nagu täna," lausus ta.

Reinsalu: Trumpi firmaroog on kõhkluse tekitamine oponentides

Pariisi kliimaleppest ja maailma terviseorganisatsioonist lahkumise otsuse kohta märkis Kaljulaid, et see kinnitab üldmuljet, et Trumpi meeskond risti ette ei löö, kui USA huve on vaja kaitsta.

"Kui nad leiavad, et mingi lepe või mingi ühendus või mingid kohustused, mis USA on endale võtnud, ei teeni enam Ameerika Ühendriikide ja rahva huve, siis ei ole neil ka mingit pieteeditunnet selles küsimuses, siis need sidemed katkestatakse ja mingit kahetsust selles osas ei tunta. Trumpi iseloomustab ka see, et talle on alati olnud tähtis olla enda taseme liidrite seas hinnatud ja omada häid isiklikke suhteid teiste liidritega. Trumpi iseloomustab teistsugune lähenemine, mille sügavad juured on ilmselt New Yorgi kinnisvaraäris, teda väga ei heiduta see, et teised liidrid pahandavad või kurvastavad tema otsuste pärast," rääkis Kaljulaid.

Reinsalu sõnul ei tasu Trumpi eripära arvestades ärevusse sattuda ka sellepärast, et Ukrainat ta oma kõnes praktiliselt ei maininud.

"Loomulikult, kui meie oleksime kirjutanud seda kõnet, oleks selles olnud mingid teised rõhuasetused, mis puudutavad just Venemaa ja Ukraina küsimust. Aga ma suhtuks sellesse selles mõttes positiivselt, et Trumpi firmaroog on kõhkluse tekitamine oponentides, keda ta kavatseb hakata mingitele kokkulepetele survestama. Ma arvan, et praegu on käimas niisugune ettevalmistav faas, kus loodetavasti kogub uus administratsioon mingeid kaarte, et omada tugevamat positsiooni Venemaa survestamises," lausus Reinsalu.