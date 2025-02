Reformierakondlased on transpordiameti uue maja ehituse suhtes skeptilised

Svet ütles teisipäeval ERR-ile, et transpordiamet võiks tulevikus saada uue hoone, kuhu koonduvad praegused bürood ja teenindusfunktsioonid. Raha selle ehitamiseks võiks vähemalt osaliselt tema sõnul tulla praeguste ameti kinnistute müügist.

Ehitamise täpset hinda ei osanud Svet veel öelda, ent esialgsed arvutused näitavad, et hoone võiks maksta 14 kuni 20 miljonit eurot. Praeguste transpordiameti kinnistute hind jääb vahemikku 12 kuni 17 miljonit eurot. Ettepaneku, kuidas edasi liikuda, plaanib Svet valitsusse viia aasta lõpuks.

"See näeb ikkagi välja kui lisataotlus ja sellesse võimalusse ma suhtun suure skepsisega, aga las need hindajad täpsustavad neid numbreid. Alati on ju küsimus opereerimiskuludes. Aga jah, me endale ikkagi praegu ei kipu ehitama, see on üldhoiak," ütles ERR-ile rahandusminister Jürgen Ligi.

Samas ei välista Ligi teatud kinnisvara konsolideerimist, eriti kui tegemist on turukõlbliku kinnisvaraga.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ütles, et kuigi peab positiivseks seda, et taristuminister otsib võimalust, kuidas kulusid optimeerida, siis uue hoone ehitamist ta ei toeta.

"Ma olen väga skeptiline täiendava hoone ehitamiseks. Meil ju erasektoris on erinevaid äripindasid ja võimalust leida uut kohta, kus mõistlikult toimetada. Seda tuleks tõsiselt enne kaaluda, kui hakata rääkima jälle uue hoone ehitamisest. Väga tihti oleme me uute hoonete usku, aga tegelikult riigi vaatest oleks palju efektiivsem sedasama teenust ehk üüripinda kuskilt eraturult rentida," lausus Keldo.

"Olemasoleva raha, mis sellest kokkuhoiust alles jääb, võiks suunata üldse

teehoidu või siis teedesse investeerida," lisas ta.

Kriitiline oli ka endine rahandusminister Mart Võrklaev. "Transpordivaldkonna raha tuleks siiski suunata teede ehituseks ja hoolduseks ehk liiklusohutuse parandamiseks, mitte uute hoonete ehituseks. Neid maju on meil juba piisavalt, teed aga on alarahastatud," märkis Võrklaev sotsiaalmeedias.