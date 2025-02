Eksperdid ennustavad Tartus pingelist valimisvõitlust Reformi ja Isamaa vahel

Kohalike omavalitsuste volikogude valimisteni on jäänud veidi rohkem kui pool aastat. Tartus pikalt võimul olnud Reformierakonnal on asjatundjate sõnul ka sel korral konkurentide ees teatav edumaa, kuid erakonna positsioon on Tartus siiski nõrgem kui eelmiste kohalike valimiste eel.

Reformierakond on Tartus võimul olnud aastaid. Tõenäosus, et ka järgmine linnapea tuleb Tartusse Reformierakonnast, on politoloog Martin Mölderi sõnul suur. Samas on võrreldes viimaste kohalike valimistega Reformierakonna positsioon ülikoolilinnas praegu nõrgenenud. Seevastu on oma positsiooni parandanud Isamaa, keda Mölder näeb valimistel ka Reformierakonna peamise konkurendina.

"Ma arvan, lõppkokkuvõttes on see kaalukauss ikkagi pigem kergelt Reformierakonna kasuks, sest kuigi nemad praegu on nõrgemas positsioonis, on nad Tartus pikalt väga tugevad olnud, nende erakond üleüldiselt on ka kampaaniate läbiviimisel väga efektiivne ja professionaalne, et selles mõttes see nende kahe n-ö võitlus võib minna väga pingeliseks," rääkis Mölder.

Tartu Postimehe arvamustoimetaja Jüri Saare sõnul on ülikoolilinnas mitu teemat, mis inimesi lõhestavad, näiteks keskparki kultuurikeskuse ehitamine, kuid Reformierakonna kuvand on Tartus siiski tugevam ja puhtam kui üleriigiliselt.

"Ega ei ole olnud suuri kriise ja katastroofe," tõdes Saar.

Isamaaga võrreldes on Reformierakonnal seni olnud ka volikokku kandideerijate nimekiri pikem ja tuntum, lisab Saar.

Nimekiri on oluline, sest tartlastele meeldib valida eelkõige nimesid, ütles ka Eesti 200 juht Kristina Kallas. Siiski on ka Kallase sõnul Reformierakonna positsioon eelmiste valimistega võrreldes kindlasti nõrgem.

"Kui varasematel aegadel on olnud tõesti see olukord, et on Reformierakond ja kelle ta siis endale juurde võtab, siis täna see enam tõenäoliselt nii ei ole. Et võib olla ka valimiste võitja hoopis keegi teine või see võit Reformierakonnal tuleb väga napilt ja neid kombinatsioone/alternatiivseid koalitsioone moodustada on Tartus oluliselt rohkem kui kunagi varem," rääkis Kallas.

Nii Kallas kui ka erakonna Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid esimees Silver Kuusik ütlesid, et muutusi Tartu juhtimisse on vaja. Mõlemad erakonnad loodavadki olla osa sellest jõust, mis muutuse toob.

"Meie lähme kindlasti tartlastelt mandaati saama sellega, et Tartu vajab sellist natuke ülesraputust. Konkurentsi on nüüd Tartus võimule oluliselt tihedamalt ja neid tugevaid esinumbreid, kelle debatt võiks olla väga põnev, ka potentsiaalsete linnapeakandidaatidena, saab olema Tartus väga tugev," usub Kallas.

Kuusiku sõnul on peaküsimus, kas õnnestub kaardipakist võtta oma osa konservatiivsetel jõududel, mis jätaks liberaalid opositsiooni. "Või kui see ei õnnestu, et kas jääb mänguruumi. Kui Reformierakond, sotsid ja näiteks Eesti 200 annavad omavahel kolmekesi piisava arvu linnavalitsuseks kokku, mis tundub küll ebatõenäoline, aga siis ütleme, et see nagu Tartu linnale ei pruugi tähendada olulist muutust."

Ka politoloog Alar Kilp ütles, et Reformierakonnale konkurents kindlasti tuleb, kuid Isamaa praegune lühike pink Tartus võib saada hoopis nende tugevuseks.

"Ei ole võimatu, et Isamaale saabki linnapea koht ka, siis seda enam atraktiivne see Isamaa erakonnaga liitujate jaoks on. Selles mõttes see rohkem kui pool aastat, mis on jäänud, et Isamaa võib tulla veel tugevamana, aga Reform tõenäoliselt ka ei vaata seda mängu pealt."

Mölderi sõnul ongi üks võtmekohtadest see, kui tugeva nimekirjaga Isamaa Tartus valimistele vastu läheb.