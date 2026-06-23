Hindre: erakondade spekulatsioonid Karise loobumise kohta on solvavad

Hindre hinnangul on solvav, kuidas erakonnad on hakanud spekuleerima Karise mitte kandideerimise otsuse üle.

"Ühelt poolt Keskerakonna ja Isamaa juhtide seisukoht, mida nad on täna mitu korda väljendanud, otsekui oleksid tänased koalitsioonierakonnad presidendi nime ära lörtsinud ja sellepärast ta ei kandideeri. Teistpidi see, mida Kristen Michal on täna näiteks Postimehele öelnud, otsekui oleks Isamaa suur toetus kuidagi Karise nime määrinud. Ta kasutas, kui ma õigesti mäletan, väljendit "juuda suudlus". Karis on ikkagi iseseisev mängija," selgitas Hindre.

Hindre sõnul oli aga suur oht, et Karis oleks võinud kampaania käigus oma nime määrida.

"Kui ta oleks kandideerinud, oleks olnud väga suur oht, et juhtub midagi sarnast, mis juhtus siis, kui Toomas Hendrik Ilves ja Arnold Rüütel vastamisi läksid. Sest meenutame: Rüütel maaliti toonase kampaania käigus ikkagi väga-väga koledaks. Temast tehti selline tagurlik tegelane ja kui seekordne kampaania oleks läinud väga räpaseks või jõuliseks, võinuks ka Karisega nii juhtuda. Rüütel ei saanud sellest talle loodud kuvandist põhimõtteliselt elu lõpuni lahti," lausus ajakirjanik.

Hindre hinnangul on erakondadel presidendikandidaadi valikuid palju, kuid mänguplaanid siiski muutusid Karise otsuse valguses.

"Sotsiaaldemokraatide jaoks muutus see, et kui seni oli neil veel võimalus, et Sven Mikser või Marina Kaljurand muutubki liberaalide ühiskandidaadiks, siis nüüd nende kandidaatide hind sellel - kole öelda - presidenditurul selgelt langes. Seda seetõttu, et Reformierakonnal pole enam mingit vajadust sotsist kandidaati võtta," ütles Hindre.

Eesti 200 jaoks vähenes oluliselt lootus liberaalsele kandidaadile, millest nad eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses eriti jõuliselt rääkisid, sest Reformierakond saab nüüd kõigiga läbi rääkida, sõnas ajakirjanik.

"Mänguväli läks palju avaramaks ja Reformierakond hakkab seda (kõigiga läbirääkimisi pidama - toim) tõenäoliselt ka tegema. Neil on oma nimekiri olemas. Eesti 200-l on tegelikult ka. Juba eelmisel kolmapäeval käis Kristina Kallas oma fraktsiooni liikmed läbi ja kraadis nimesid."

Hindre sõnul sõltub aga palju sellest, kas valimised muudetakse poliitiliseks mänguks.

"Näiteks, kas Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvart proovivad presidendikampaaniat kasutada selleks, et näidata, et Kristen Michal ei saanud hakkama? Siis läheb olukord palju keerulisemaks. Palju oleneb ka sellest, missuguse nimega läheb Reformierakond Isamaa ja Keskerakonna juurde," lausus Hindre.