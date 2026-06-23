X!

Hindre: erakondade spekulatsioonid Karise loobumise kohta on solvavad

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Eesti Ekspressi ajakirjanik Madis Hindre taunis "Aktuaalses kaameras" poliitikute teravat retoorikat, nimetades solvavaks erakondade süüdistusi, mille kohaselt on vastasleer president Alar Karise nime poliitiliste mängudega määrinud. Hindre hinnangul säästis president Alar Karise loobumine teda potentsiaalselt agressiivsest kampaaniast ja kuvandi hävitamisest.

Hindre hinnangul on solvav, kuidas erakonnad on hakanud spekuleerima Karise mitte kandideerimise otsuse üle.

"Ühelt poolt Keskerakonna ja Isamaa juhtide seisukoht, mida nad on täna mitu korda väljendanud, otsekui oleksid tänased koalitsioonierakonnad presidendi nime ära lörtsinud ja sellepärast ta ei kandideeri. Teistpidi see, mida Kristen Michal on täna näiteks Postimehele öelnud, otsekui oleks Isamaa suur toetus kuidagi Karise nime määrinud. Ta kasutas, kui ma õigesti mäletan, väljendit "juuda suudlus". Karis on ikkagi iseseisev mängija," selgitas Hindre.

Hindre sõnul oli aga suur oht, et Karis oleks võinud kampaania käigus oma nime määrida.

"Kui ta oleks kandideerinud, oleks olnud väga suur oht, et juhtub midagi sarnast, mis juhtus siis, kui Toomas Hendrik Ilves ja Arnold Rüütel vastamisi läksid. Sest meenutame: Rüütel maaliti toonase kampaania käigus ikkagi väga-väga koledaks. Temast tehti selline tagurlik tegelane ja kui seekordne kampaania oleks läinud väga räpaseks või jõuliseks, võinuks ka Karisega nii juhtuda. Rüütel ei saanud sellest talle loodud kuvandist põhimõtteliselt elu lõpuni lahti," lausus ajakirjanik.

Hindre hinnangul on erakondadel presidendikandidaadi valikuid palju, kuid mänguplaanid siiski muutusid Karise otsuse valguses.

"Sotsiaaldemokraatide jaoks muutus see, et kui seni oli neil veel võimalus, et Sven Mikser või Marina Kaljurand muutubki liberaalide ühiskandidaadiks, siis nüüd nende kandidaatide hind sellel - kole öelda - presidenditurul selgelt langes. Seda seetõttu, et Reformierakonnal pole enam mingit vajadust sotsist kandidaati võtta," ütles Hindre.

Eesti 200 jaoks vähenes oluliselt lootus liberaalsele kandidaadile, millest nad eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses eriti jõuliselt rääkisid, sest Reformierakond saab nüüd kõigiga läbi rääkida, sõnas ajakirjanik.

"Mänguväli läks palju avaramaks ja Reformierakond hakkab seda (kõigiga läbirääkimisi pidama - toim) tõenäoliselt ka tegema. Neil on oma nimekiri olemas. Eesti 200-l on tegelikult ka. Juba eelmisel kolmapäeval käis Kristina Kallas oma fraktsiooni liikmed läbi ja kraadis nimesid."

Hindre sõnul sõltub aga palju sellest, kas valimised muudetakse poliitiliseks mänguks.

"Näiteks, kas Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvart proovivad presidendikampaaniat kasutada selleks, et näidata, et Kristen Michal ei saanud hakkama? Siis läheb olukord palju keerulisemaks. Palju oleneb ka sellest, missuguse nimega läheb Reformierakond Isamaa ja Keskerakonna juurde," lausus Hindre.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera", intervjueeris Oliver Kahu

Samal teemal

Suur Sõnameister

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

23:06

Barcelona ostis Egiptuse koondise ründaja

22:34

Morten Siht võitis Karksi-Nuias neljandat korda järjest

22:12

Carol Plakk pääses jälle põhiturniirile

21:59

Portugal sai viieväravalise võidu, Ronaldo võttis Eusebiolt krooni Uuendatud

21:57

Telegraph: Venemaa viib õhutõrjesüsteeme rindejoonelt Moskvasse Uuendatud

21:54

Eesti triatleedid panid Balti meistrivõistlustel naabrid paika

21:51

Hindre: erakondade spekulatsioonid Karise loobumise kohta on solvavad

21:37

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:23

Viipekeelsed uudised

21:20

Neel jõudis WTA turniiril veerandfinaali

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21:57

Telegraph: Venemaa viib õhutõrjesüsteeme rindejoonelt Moskvasse Uuendatud

12:53

Alar Karis teatas, et ei kandideeri teiseks ametiajaks presidendiks Uuendatud

13:38

Meedia: Ukraina sai Trumpilt heakskiidu Venemaad jõulisemalt survestada

21:59

Portugal sai viieväravalise võidu, Ronaldo võttis Eusebiolt krooni Uuendatud

22.06

Messi lõi Austriale kaks väravat ja võttis Kloselt rekordi üle Uuendatud

07:19

Mbappe kerkis Klosega ühele pulgale, Haalandilt samuti kaks tabamust

22.06

Alaealisi vägistanud Reigo Jürgenson saadeti seitsmeks aastaks vangi

22.06

Kataris plahvatas hiiglaslik LNG-tehas

10:21

USA peatas sanktsioonid Iraani vastu

22.06

Euroopat tabanud kuumalaine ajal kerkib õhutemperatuur kohati 44 kraadini

ilmateade

SPORT

23:06

Barcelona ostis Egiptuse koondise ründaja

22:34

Morten Siht võitis Karksi-Nuias neljandat korda järjest

22:12

Carol Plakk pääses jälle põhiturniirile

21:59

Portugal sai viieväravalise võidu, Ronaldo võttis Eusebiolt krooni Uuendatud

loe: kultuur

16:35

Arvustus. Mis tunne on külastada kunstniku mõttemaailma?

15:12

Arvustus. Rämeduse kiituseks

13:21

Esimest korda toimuv Italy Unexpected soovib murda Itaaliaga seotud stereotüüpe

11:07

Arvustus. Esmalugemine ja ülelugemine

loe: eeter

11:18

Bianca Rantala: Saksamaa koolisööklas on vett raskem saada kui õlut

10:52

Kuulajahääletusel hinnati kaunimaks Heldur Karmo sõnad laulule "Unustuse jõel"

09:52

Raadio 2 kutsub teisipäeval jaanijooksule

22.06

Eva Luigas: võõrliike ei saa hinnata ilu järgi, vaid mõju järgi loodusele

Raadiouudised

18:25

Päevakaja (23.06.2026 18:00:00)

18:00

Omanikuta jäetud esemete kontrollimine nõuab päästjatelt ja politseilt palju ressurssi

18:00

Käitlejad tahaksid ühekordseid e-sigarette põletades taaskasutada

22.06

Päevakaja (22.06.2026 18:00:00)

22.06

Kunstnik Tõnis Jürgens teeb Brüsselis katsetusi vana filmitehnikaga

22.06

Jaanipäeva eel kasvab hoogsalt grillimiseks mõeldud liha müük

22.06

Lastearstid soovivad toitumisalase märgistuse süsteemi kasutuselevõttu

22.06

Saatse saapa uus ümbersõidutee valmib sügiseks

22.06

Eestisse jõudis esimene Saksamaalt ostetud keskmaa õhutõrjesüsteem

22.06

Raadiouudised (22.06.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo