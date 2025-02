Lätis lahkub ametist kolm ministrit

Lätis on kolmapäeval viimast päeva ministriks haridus- ja teadusminister Anda Čakša (Uus Ühtsus), transpordiminister Kaspars Briškens (Edumeelsed) ja sotsiaalminister Uldis Augulis (Roheliste ja Talurahva Liit), ütles peaministri Evika Siliņa (Uus Ühtsus) strateegilise kommunikatsiooni nõunik Elīna Lidere.

Silina nõudis oma valitsuse uuendusprotsessis Briškensi, Čakša ja Augulise tagasiastumist.

Peaminister rõhutas, et pärast läbirääkimisi kõigi ministritega jõudis ta järeldusele, et on vaja uusi juhte. Samas avaldas Silina endistele ministritele tehtud töö eest tänu.

Uus Ühtsus esitas haridus- ja teadusministri kandidaadiks Jānis Rozenbergsi. Koalitsioonipartnerid ei olnud talle esmaspäeval veel toetust lubanud.

Edumeelsed olid omakorda nõus jätkama kommunikatsioonivaldkonna korraldamist, kuid ei ole ametlikult transpordiministri kandidaati veel välja valinud, samas kui mitteametlikes vestlustes on mainitud mitme erakonna poliitiku nime, kes võivad sellele ametikohale kandideerida.

TV3 teatas mitteametlikule infole viidates, et Edumeelsed võivad esitada kommunikatsiooniministri kohale seimi liikme ja kaitseministeeriumi parlamendisekretäri Atis Švinka.

Samal ajal nimetavad teised poliitikud kaadritagustes vestlustes kõige tõenäolisemaks ministrikandidaadiks Skaidrīte Ābramat, kes juhib praegu seimi majandus-, agraar-, keskkonna- ja regionaalpoliitika komisjoni ning varem ka konkurentsinõukogu.

Roheliste ja Talurahva Liidust kuulutati sotsiaalministri kandidaadina välja parlamendifraktsiooni juhi Harijs Rokpelnise nimi.