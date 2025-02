Trumpi administratsioon andis korralduse kärpimist veelgi suurendada

Valitsuse memo kutsub üles "märgatavaks töötajate arvu vähendamiseks", kuid ei täpsusta, kui palju töötajaid peaksid valitsusagentuurid koondama. Praeguseks on USA valitsuse kärbete tõttu lahkunud või vallandatud 100 000 riigitöötajat.

Valitsusagentuurid peavad oma plaanid esitama hiljemalt 13. märtsiks.

Memole on andnud allkirja Valge Maja eelarvedirektor Russell Vought ja inimressursside juhtimise ameti ajutine juht Charles Ezell.

Memo saadeti välja vahetult enne, kui Trump kutsus kokku oma esimese kabinetikoosoleku miljardär Elon Muskiga, kes juhib valitsuse tõhususe osakonda (DOGE), mille eesmärk on kärpida triljon dollarit riigi 6,7 triljoni dollari suurusest föderaalsest eelarvest.

Musk osales koosolekul, kandes musta nokamütsi, kuid ei istunud laua taga koos Trumpi ja kabineti liikmetega.

Samuti survestab Trump kongressi maksukärbete vastuvõtmiseks, mis vähendaksid valitsuse tulusid triljonite dollarite võrra. Sõltumatute ekspertide sõnul võivad aga maksukärped halvendada riigi suurt võlakoormat.

Teisipäeva hilisõhtul kiitis USA esindajatekoda häältega 217-215 heaks plaani, mis kärbiks makse 4,5 triljoni dollari võrra ja vähendaks kulutusi kuni kahe triljoni dollari ulatuses. Nüüd kaaluvad vabariiklased tervishoiu ja toidutoetuste kärpimist vaestele, kuigi täpsed üksikasjad on veel teadmata.

Muski pingutused kulutuste kärpimisel on viinud valitsuse kaosesse – mitmed ehitusprojektid ja teadusuurimused üle kogu riigi on peatatud.

Muski tegevusele on vastu ka mõned Trumpi administratsiooni kõrgematel ametikohtadel olevad inimesed, kes said laupäeval oma e-postile üllatava korralduse, mis käskis riigi 2,3 miljonil tsiviiltöötajal oma töökohti õigustada. Mõned agentuurid käskisid töötajatel Muski nõudmisi eirata.

Musk aga jätkab töötajate survestamist e-kirjale vastama. Trump ütles teisipäeval ajakirjanikele, et see nõue on "mõneti vabatahtlik, kuid kui te ei vasta, siis ma arvan, et teid vallandatakse."

Vaatamata Muski pingutustele ei ole aga seni riigikulutused vähenenud.

Reutersi analüüs rahandusministeeriumi andmetest näitab, et valitsus kulutas Trumpi ametisse astumise esimesel kuul 710 miljardit dollarit, mis on 13 protsenti rohkem kui eelmisel aastal sama perioodi jooksul.

See tõus on peamiselt tingitud riigi 36 triljoni dollari suuruse võlakoorma tõttu kasvavast intressikulust ja vananeva elanikkonna tõttu suurenevatest tervishoiu- ja pensionikuludest.