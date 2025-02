USA välisministri kinnitusel ei ole NATO tulevik ohus

Rubio sõnul ei tohiks Euroopat hirmutada president Donald Trumpi väljaütlemised, mis on seadnud kahtluse alla USA pühendumuse Euroopa julgeolekule.

"Ainus, mis NATO ohtu seab, on see, et meil on NATO liitlasi, kellel on vaevu relvajõude või kelle relvajõud pole kuigi võimekad, sest neisse pole raha investeeritud," ütles Rubio kolmapäeval kohalikule telekanalile Fox News antud intervjuus.

"Me ei ütle, et peaksite ise oma asjadega tegelema. Me ütleme, et tehke rohkem," ütles Rubio.

Trump on survestanud Euroopa NATO riike kaitsekulutusi suurendama. Lisaks on Trump hirmutanud Euroopa Liitu näiteks oma väljaütlemistega Ukraina sõja kohta ja selles küsimuses Venemaa seisukohtade kordamisega.

Trump kustutas alles kolmapäeval Ukraina püüdlused NATO liikmeks saada, kui kordas taas Venemaa seisukohta, et antud teema oli tänaseks juba üle kolme aasta kestnud täiemahulise sõja põhjus.

"NATO – võite selle ära unustada," ütles Trump, kui temalt küsiti võimaliku leppe kohta, mis peaks sõja lõpetama.

"Ma arvan, et see on tõenäoliselt põhjus, miks kogu see asi algas," sõnas USA president.