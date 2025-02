Kuressaares jäi mitu tuhat klienti tundideks elektrita

"Kuressaares oli mõjutatud pea pool linnast. Valla elutähtsate teenuste osutajad on olnud elektriga tagatud ja selles mõttes probleeme pole olnud. Veevarustus toimis. Kanalisatsioonis olid mõned pumbad, mis ei töötanud, aga see ei avaldanud sellist mõju, et oleks pidanud hakkama piirama vee pealeandmist. Koolid töötasid, lasteaiad töötasid, küll osades ei olnud algselt elektrit, aga söögid said tehtud," kirjeldas Saaremaa valla kriisivalmiduse nõunik Gunnar Havi.

Elektrilevi tõi elektrikatkestuse põhjuseks kolme vanema lühisesse läinud maa-aluse kaabli rikke.

"Kui sulalume või suuremate vete aeg hakkab kätte jõudma, siis kaablid saavad sellega suurema koormuse ja mingisugused nõrgemad kohad võivad katki minna ehk tekib lühis, mille peale meie automaatika rakendub. Võib olla niimoodi, et üks kaabel läheb kuskilt katki ja siis ahelreaktsioonina ta haarab kaasa veel paar nõrgemat kohta," selgitas Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Ott Pukk, kelle sõnul tekitas võrgus lisaprobleeme ühe lüliti katkiminek.

Enamik riketest suudeti likvideerida alles õhtuks.