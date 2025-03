Saks: Trumpi ja Zelenski kohtumine oli üsna absurdne ja ajalooliselt pretsedenditu

USA presidendi Donald Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kohtumine oli ekspertide hinnangul läbikukkumine. Peaminister Kristen Michali sõnul tähendab see, et Euroopa peab senisest enam Ukraina abistamisesse panustama.

Julgeolekuekspert Rainer Saksa hinnangul reedesel kohtumisel võitjat polnud. Ovaalkabinetis toimunu näitab Saksa sõnul, et USA administratsioon mängib täiesti uute tavade ja kommetega diplomaatilist mängu, oodates, et teised osapooled sellega kaasa tuleks.

Ka pole Saksa arvates Trumpil selget ettekujutust, kuidas rahuleping peaks sündima.

"Selles mõttes USA presidendi ja asepresidendi käitumine oli eriti destruktiivne, taheti lihtsalt, et president Zelenski ütleks kaamera ees kuidagi välja, et ta on sisuliselt USA tingimustega nõus mingit rahulepingut sõlmima, neid tingimusi nimetamata. Üsna emotsionaalne ja absurdne kohtumine ja tõenäoliselt ajalooliselt pretsedenditu," nentis Saks.

"Ilmselgelt president Trumpi käitumisest võib järeldada seda, et temale ei ole oluline mitte selle rahulepingu sisu, vaid fakt, et midagi rahuprotsesssi mõttes toimub. Tal ei ole mitte mingit selget ettekujutust, kuidas see leping peaks välja nägema ja kuidas selle lepinguni täpsemini peaks jõudma," lisas ta.

Ometi on Ukrainal USA toetust praegu rohkem vaja, kui seda lastakse välja paista, ütles Saks.

Eesti peaministri Kristen Michali sõnul on reedese, tema hinnangul ebaõnnestunud kohtumise valguses Euroopa abi vaja kiiremini ja rohkem kui kunagi varem.

"See kohtumine kindlasti läks üsna viletsalt ja kehvasti. Ma arvan, et Zelenski läks kohtuma oma suurima liitlase ja toetajaga Euroopa Liidu järel – rahaliselt on ju Euroopa Liit suurem toetaja – ja ilmselt ta eeldas, et see on iseenesestmõistetav. Aga see tähendab lihtsalt seda, et Euroopa peab kiiremini ja rohkem aitama Ukrainat. Ja teisalt tuleb ka teha tööd Ühendriikidega, et Ühendriigid mõistaksid seda pilti nii, nagu Euroopa seda mõistab," lausus Michal.

Euroopa abina peab Michal silmas külmutatud Vene varade kasutuselevõtmist ja rohkema relvastuse saatmist Ukrainasse. Samuti tuleb Michali hinnangul seada prioriteediks Euroopa kaitsetööstuse arendamine.

USA ekspert Andreas Kaju ütles, et valdav osa läbirääkimistest toimub siiski suletud uste taga ja need tõenäoliselt jätkuvad.

"Täna me oleme siiski parimal juhul faasis, kui me räägime läbirääkimiste ettevalmistamisest, vastastikuse hea tahte loomises. Meile see kõlab võõrana, et miks peaks keegi tegelema president Putiniga hea tahte loomisega, aga läbirääkimiste iseloom on kord juba selline. Me teame, et läbi rääkida võib velvetkinnastes, nagu president Trump tundub Putinit kohtlevat, aga selle velvetkinda sees peab olema rauast rusikas ja seda rauast rusikat me ei ole veel näinud," rääkis Kaju.

Pühapäeval kohtuvad Euroopa riigipead Londonis, et arutada edasisi käike.