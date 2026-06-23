Michal: presidendi leidmiseks kutsun erakondi poliitkaevikust välja tulema

"President tegi kauaoodatud otsuse, mis lõi õhu klaariks. Nüüd tuleb parlamendis esindatud poliitilistel jõududel otsida ühisosa, kes võiks olla Eestile parim presidendikandidaat, keda toetaks vähemalt 68 saadikut," sõnas Michal kommentaaris ERR-ile.

Michal ütles, et Reformierakond on valmis teiste poliitiliste jõududega ühisosa otsima, et Eesti saaks endale tugeva presidendi.

"Legitiimsed ja sobivad on nii riigikogu kui valijameeste kogu. Mõlemal on selleks ette nähtud formaat ja mõlemaid on ajaloos kasutatud. Alustada tuleb loomulikult parlamendist, sest põhiseaduslik kord näeb seda ette. See tähendab, et parlamendis esindatud erakondadel tuleb otsida võimalikult laia ühisosa, milleks me oleme valmis. Meie positsioon on endiselt muutumatu: kandidaadil peab olema arusaadav välis- ja julgeolekupoliitiline joon ning ta peab suutma ühendada Eesti rahvast. Ta peab tooma meid kokku sellisel keerulisel ajal," lausus Michal.

Riigikogu valimiste lähenemise tõttu on aga opositsiooni ja koalitsiooni vahel väga palju erimeelsusi esile kerkinud, kuid Michali hinnangul tuleks need probleemid kõrvale jätta ning vaadata kaugemale tulevikku.

"Mina kutsun kõiki poliitilisi jõude korraks poliitilisest kaevikust välja tulema ja päevapoliitilisest ninaesisest kaugemale vaatama. Võidupüha on selleks hea hetk. Me peaksime juuni lõpus ja juulikuu jooksul otsima parimat kandidaati, kellel oleks võimalikult lai toetus. Kindlasti on oluline rõhutada, et siin peab kõigil olema strateegilist kannatlikkust. Tuleb vältida kiiret nimede loopimist ning arutada erakondade juhtide vahel läbi, kuidas see protsess võiks kulgeda. Seejärel püütakse leida parim võimalik kandidaat. Tasub võtta rahulikult, juuni lõpust ja juulist peaks selleks piisama," ütles peaminister.

"Juulikuus võiks olla see hetk, kus erakonnad teevad aruteluringi võtmeisikute vahel või vanematekogu formaadis. Siis võiks ka saada selgeks, kui suur see ühisosa on, et leida 68 saadiku toetus kandidaadile, kes oleks Eestile hea president. Oleme selleks koostööks avatud ja valmis. Oleme seda algusest peale öelnud ning meie seisukoht on muutumatu: eeskätt on olulised julgeoleku- ja välispoliitika ning võime Eesti rahvast ühendada," lisas Michal.