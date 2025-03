Vald lammutab lähiajal Kiviõlis viimased tondilossid

Lüganuse vallas on suur abi olnud riigi meetmest, millega on toetatud Ida-Virumaa omavalitsusi, et nad muu hulgas saaksid tühjenevate majade viimaste elanikega ruumide vabastamises kokkuleppele jõuda.

Lüganuse valla keskuses Kiviõlis on jõutud nii kaugele, et lähiajal lammutakse viimased kaks problemaatilist kortermaja.

"Esimesed majad, mille me siin eelmisel ja üleeelmisel aastal lammutasime, olid elanikest veel mingil määral kaetud. Kõik see toetus, mis tuli ümberkolimiseks, igasuguste auditite tellimiseks – kogu seda raha oleks vallal olnud oma eelarvest väga keeruline leida," selgitas Lüganuse valla majandus- ja keskkonnateenistuse juht Kristel Kütt.

Ida-Virumaa päästjatele on tühjade majade lammutamine tähendanud ka tondilossidega seotud väljakutsete arvu vähenemist.

"Kümme aastat tagasi oli meil tulekahjusid mahajäetud hoonetes 75 korral aastas. Eelmisel aastal oli neid 26. Ehk vähenemine on olnud kaks kolmandikku. Eeskujuks saab tuua Kiviõli linna Lüganuse vallas, kus aastaid on omavalitsus tegelnud sellega, et need majad hävitada ja muuta ohutuks," rääkis Ida-Virumaa päästepiirkonna juhataja Tarmo Anton.

Lüganuse vallas lammutatakse riigilt saadud 160 000 euro toel lähiajal kokku neli maja: kaks Kiviõlis, üks Püssis ja üks Erras.

Aastatega korrastatud linnapilt on muutnud kinnisvaraturu atraktiivsemaks.

"Oleme umbes 20 hruštšovka tüüpi maja lammutanud. Sellega oleme kinnisvaraturgu puhastanud ja meie korteritele on tekkinud mingi väärtus. Näha on aktiivsemat müügipoolt ja veidi ka hinnatõusu," ütles Kütt.

Järgmine otsus, millega riik toetab Ida-Virumaa neljas omavalitsuses majade lammutamist kahe miljoni euroga, peaks tulema märtsikuu jooksul.