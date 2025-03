Karis: Donald Trump ei ole Eesti vaenlane

"Närvi ei tohi minna. Ühest hääletusest Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis [peaassamblee istungil] ja [Valges Majas] ovaalkabineti kohtumisest ei saa kaugeleulatuvaid järeldusi teha," rääkis Karis intervjuus.

"Euroopa jaoks on koostöö Ühendriikidega oluline, kindlasti ka vastupidi. Kuid peame arvestama samuti võimalusega üksi hakkama saada," lisas Karis.

Vastates küsimusele, kas Trump on Eesti sõber või mitte, ütles Karis: "Vaevalt ta on Eesti vaenlane. Sõprus on ka väga veniv mõiste. Meil, mitte ainult Eestil, vaid Euroopal peaks Ühendriikidega olema mitte sõprus, vaid lihtsalt väga head suhted. Transatlantiline suhe on oluline mõlemale poolele."

Karis mainis USA ja Euroopa suhtest rääkides asepresident JD Vance'i kõnet Müncheni julgeolekukonverentsil. "Ega see meeldiv kuulata ei ole. Aga me oleme lasknud asja nii kaugele, et meiega nii käitutakse. Ma ei tea, kas Trumpi käitumise taga on mingi suurem teooria. Silmad tuleb lahti hoida. Tuleb tegutseda. Surnu teesklemine aitab karu puhul, aga muidu mitte," ütles ta.