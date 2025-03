Kaju: USA ühiskond võttis Trumpi kõne pigem positiivselt vastu

Andreas Kaju sõnul meeldis suurele osale ameeriklastest president Trumpi kõne, kuna ta puudutas inimestele lähedasi teemasid.

"Ameerika ühiskond võttis kõne vastu pigem positiivselt. Ka vasakule poole kalduvate meediaorganisatsioonide tellitud uuringute järgi enamikule osale Ameerika publikust meeldis see kõne, sest ta rääkis Ameerika inimestele kättesaadavatel ja olulistel teemadel, näiteks elukalliduse tõus ja kuidas ta kavatseb seda leevendada," selgitas Kaju.

"Iseasi, kas poliitikad, mida ta ajab, aitavad või teevad asja hoopis hullemaks. Kui räägime tollimaksudest, siis need kindlasti löövad esmajärgus tema enda väiksema sissetulekuga valijaid," lisas ta.

Kaju ütles, et tegelikult ei ole jätkuvalt teada, mis USA naaberriikidele kehtestatud tollimaksudega saama hakkab. Kaju selgitas, et Trump soovib Mehhiko ja Kanadaga kiireid kokkuleppeid, kuid samas võib ta vaid mõne päeva eest kehtestatud tollimakse ka leevendada.

"Mis päriselt juhtuma hakkab, me endiselt, kahjuks, ei tea. Ta on pärast presidendiks saamist korduvalt kasutanud tollide teemat selleks, et kiiresti saavutada mingeid uusi kompromisse või kokkuleppeid, alguses ähvardades suurte tõusudega, võib-olla isegi teatades suurtest tõusudest selleks, et mõni päev hiljem need tagasi võtta," rääkis Kaju.

"Praegu Ameerika meedia räägib samamoodi, et võib-olla kolmapäeval teatab Trump Kanada ja Mehhiko suhtes sisse seatud 25-protsendiliste tollide osalisest tagasikeeramisest – vaid mõni päev pärast nende sisseviimist –, sest võib-olla on ta aru saanud, et see mõjutab väga palju USA enda autotööstust, kelle tarneahel on Mehhikos ja Kanadas, ja tegelikult tuleb mingeid erandeid teha. Aga ta kasutab seda teemat kindlasti selleks, et saavutada enda arvates senisest paremaid kokkuleppeid," selgitas ta.

USA ja Ukraina suhetest rääkides ütles Kaju, et USA mängib rasket ja keerulist mängu.

"Nad pressivad Ukrainat meie vaates väga ebaeetiliselt. Nad on teadaolevalt lõpetanud praegu ka luureinfo jagamise, et sundida Ukrainat ühemõtteliselt Ameerika ettepandavatel tingimustel rahuläbirääkimistesse asuma. Me ei tea, mis need tingimused on. Meil on seda võib-olla raske jälgida ennekõike seepärast, et me ei tea, kuidas survestab USA Venemaad laua taha tulema ja millistel tingimustel. See kõik on meie jaoks saladus, kui see, mida tehakse ukrainlastega, kuidas survestatakse neid, on täiesti avalik," kommenteeris Kaju.