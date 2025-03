Omniva uue juhina alustas tööd Martti Kuldma

"Martti Kuldma on tugev innovaator. Pooleteise aasta jooksul on ta ehitanud Omnivas üles tugeva tehnoloogiatiimi, automatiseerinud ja lihtsustanud tehnoloogilisi tööprotsesse ning rajanud kasvule orienteeritud tooteorganisatsiooni, luues sellega Omniva tehnoloogiavaldkonnast tugeva äri," ütles Eesti Posti nõukogu esinaine Helo Meigas.

Kuldma juhatuse liikme leping sõlmiti viieks aastaks.

"Kui vaadata eesmärke selleks perioodiks, siis kõige olulisem on kindlasti jõuda postiteenuste majandusliku jätkusuutlikkuseni. Omniva on täna ainus postivedaja Eestis, suurima turuosaga pakivedaja kõigis Balti riikides, üks tuntumaid brände Baltikumis ning meie pakiveomaht on püsinud aastaid kasvuteel. Majanduslikult tuleme küll kokkuvõttes ots-otsaga kokku, kuid paraku nii, et edukamad teenused katavad nõrgemate kahjumid – see ei ole ärilises mõttes õige ega pikas plaanis jätkusuutlik," selgitas Kuldma.

"Minu eesmärk on leida üles ja aktiveerida need viisid, kuidas Omniva saaks jätkata Eestis ja teistes Balti riikides kõigile inimestele maailma lähemale toomist. Selleks peavad meie teenused ja tööprotsessid olema lihtsa ülesehitusega – selle asemel, et teha vähemaga rohkem, võiksime teha targemini. Nii tõuseb iga töötaja poolt loodud lisaväärtus, mis toetab ettevõtet läbi parema kasumlikkuse ning lubab ka töötajatele paremat palka maksta. Tegevus peab lähtuma klientide vajadustest ja ärilisest põhimõtetest. Siis on kõik võimalik," sõnas Kuldma.

Lahkunud Mart Mägi asemele nõukogu Omniva juhatusse uut liiget ei otsi. Juhatus jätkab neljaliikmelisena: lisaks esimehele Martti Kuldmale jätkavad finantsjuht Signe Kukin, kommertsjuht Gusts Muzikants ning operatsioonide juht Kastytis Valantinas.

Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõtete grupp, mis pakub paki- ja postiteenuseid ning digitaalseid ja rahvusvahelisi transiitkaubanduse teenuseid. Grupp tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus, lisaks asuvad Omniva sorteerimiskeskused Ühendkuningriigis, Madalmaades, Saksamaal, Omaanis ja Kõrgõzstanis ning tarnepunktid Ameerika Ühendriikides. AS Eesti Post on Omniva kontserni emaettevõte, mille tütarettevõtted on Omniva LT UAB ja selle tütarettevõte Omniva LT Sorting UAB Leedus, Omniva SIA Lätis ning Finbite OÜ ja Picapac OÜ Eestis. AS Eesti Post on 100 protsenti Eesti riigi omanduses olev ettevõte.