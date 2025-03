Von der Leyen esitas plaani panustada Euroopa kaitsesse 800 miljardit eurot

Euroopa Liidu uued plaanid Euroopa kaitsetööstuse tugevdamiseks ja oma sõjalise võime suurendamiseks võivad mobiliseerida kokku ligi 800 miljardit eurot, ütles von der Leyen teisipäeval Brüsselis.

Tema sõnul teeb komisjon algatusega ReArm Europe (e.k. Euroopa taasrelvastamine) ettepaneku anda liikmesriikidele kaitseinvesteeringuteks rohkem fiskaalset vabadust, mis tähendab eelarvepiirangute leevendamist.

"Näiteks kui liikmesriigid suurendaksid oma kaitsekulutusi keskmiselt 1,5 protsendi võrra sisemajanduse koguproduktist (SKP), võib see nelja aasta jooksul luua ligi 650 miljardi euro suuruse fiskaalruumi," rääkis von der Leyen.

Algatuse teise osana loodaks EL-is uus, 150 miljardi euro suurune laenuvõimalus kaitseinvesteeringuteks.

Seda saaks kasutada peamiselt üleeuroopalistest võimevaldkondade arendamiseks ning selleks ka erakapitali kaasates, ütles von der Leyen.

Ta tõi näitena õhu- ja raketikaitse, suurtükiväesüsteemide, raketi- ja ründedroonid ning droonitõrjesüsteemid; aga ka muud vajadused nagu näiteks küberkaitse ja sõjaline mobiilsus.

"See aitab liikmesriikidel nõudlust koondada ja koos hankida. Loomulikult saavad liikmesriigid selle varustusega Ukrainale tohutult toetust anda," rääkis ta. "Selline ühishangete kasutamine vähendab ka kulusid, vähendab killustatust, suurendab koostalitlusvõimet ja tugevdab meie kaitsetööstuse baasi. Ja see võib Ukrainale kasuks tulla, nagu ma just kirjeldasin," märkis von der Leyen.